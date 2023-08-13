Снесет все, – экс-глава разведки предположил, когда будет уничтожен Крымский мост
Крымский мост 12 августа дважды за день "уставал". Но такие точечные удары нужны для того, чтобы хотя бы частично обесценивать перемещение по мосту вооружения, техники и боеприпасов россиян.
Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что с одной стороны это усложняет перемещение крупных резервов оккупантов по территории Крыма.
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"А мы еще уничтожаем инфраструктуру Джанкоя, другие направления уже на материковой части. А это уже – системный подрыв подготовки или направления резервов", – сказал Маломуж.
Когда полностью снесут Крымский мост: смотрите видео
Что нужно, чтобы снести Крымский мост
По мнению экс-главы Службы внешней разведки, ВСУ сейчас накапливают средства, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту. Речь идет и о средствах собственного производства, и о дальнобойных ракетах Storm Shadow и SCALP EG. А также тех, которые стремится получить Украина – немецкие Taurus и американские ATACMS.
Во время широкомасштабных наступательных операций на Юге и заходе в Крым этот мощный комбинированный удар по мосту снесет все. Там уже не будет тех возможностей его восстановить,
– подчеркнул генерал украинской армии.
Украина знает, какие методы защиты моста используют россияне. Их нужно нейтрализовать. Также мощный параллельный удар могут нанести и по Черноморскому флоту. И тогда полуостров остается без мощных систем защиты.
По словам бывшего главы Службы внешней разведки, сейчас происходит разведка и тестирование возможностей врага, а также обесценивание логистики россиян на Крымском мосту на короткое время.
"Тогда должны быть и надводные дроны, и воздушные дроны, и ракеты соответственно разных типов и различных модификаций, которые фиксируются или не фиксируются россиянами, и отвлекающие удары", – сказал Маломуж.
Что произошло на Крымском мосту 12 августа
- На Крымском мосту 12 августа раздались взрывы, а в небо поднялись столбы дыма. Так называемая оккупационная "власть" заявила о якобы "успешной работе ПВО".
- Вражеское минобороны заявило, что якобы мост пытались атаковать ракетой С-200.
Впоследствии в районе Керчи снова было громко. Чтобы скрыть последствия, оккупанты сделали "дымовую завесу".
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что Украина не знает, что там происходит, ведь россияне устроили задымление. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что, вероятно, враг проводит какие-то учения.
- В сети засветили местоположение одной из вражеских систем ПВО. Пусковая установка расположена на горе Митридат, с которой хорошо просматривается Крымский мост.