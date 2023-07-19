В Старом Крыму уничтожен вражеский склад боеприпасов: яркое видео детонации

Ночью 19 июля полигон россиян в оккупированном Старом Крыму посетил "хлопок". В результате уничтожен склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму.

Склад с боеприпасами детонирует на военном полигоне возле поселка Старый Крым. Склад был поражен около 4 часов утра.

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Склад россиян в оккупированном Крыму был поражен ранним утром

По состоянию на 9 утра детонация не прекращается.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" подчеркнуло, что оно не причастно к взрывам на полигоне российских оккупантов. В то же время в "Атеше" опубликовали красноречивое видео, как детонируют российские боеприпасы.

В Старом Крыму детонирует склад боеприпасов россиян: смотрите видео

Взрывы в Крыму: что известно

Из-за удара по полигону в Старом Крыму оккупационные власти Крыма уже планируют эвакуировать около 2 тысяч местных жителей.

Как детонируют боеприпасы россиян в Крыму: смотрите видео

Также российские военные перекрыли все дороги, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". Оккупанты перенаправляют весь транспорт Крыма до объезда перекрытого участка "Тавриды".

Детонация боеприпасов россиян в Старом Крыму: смотрите видео

Где находится Старый Крым: показываем на карте

Интересно, что ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявляет, что на полигоне в Старом Крыму якобы произошло возгорание. В частности, он сказал, что следственные органы установят причину возгорания. Со слов Аксенова можно сделать вывод, что кто-то из оккупантов снова неудачно "покурил".

По данным местных крымских ресурсов, в результате "хлопка" на полигоне в Старом Крыму есть погибшие и много раненых оккупантов.

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