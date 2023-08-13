Путин не отдаст власть, – экс-сотрудник КГБ предположил, кто может ликвидировать диктатора
Несмотря на безумную паранойю Владимира Путина относительно своей безопасности, он вовсе не застрахован от покушений. Они станут возможными, если ближайшие люди российского диктатора отвернутся от него.
Смотрите также У врага минус военная база на левобережье Херсонщины: в Раденске разгулялось "Бавовнятко"
Как можно убить Путина
За долгие годы своего правления российский диктатор оцепил себя целой армией охранников. Как ни парадоксально, но вероятнее всего, что может произойти в такой ситуации – это покушение на Путина от его охранников.
"Это могут сделать Алексей Бережной или Дмитрий Кочетов, руководители президентской охраны и ФСО соответственно. Эти два человека постоянно контактируют с Путиным, и именно поэтому могут быть для него опасны", – объяснил Жирнов.
Для того чтобы это произошло, не им обязательно выполнять это убийство лично. Достаточно будет только приказать людям, которые будут охранять Путина – и они выпустят в него пулю из пистолета Макарова.
С кем еще контактирует Путин
Теоретически российского диктатора может убить любой человек, с которым он не боится общаться. Жирнов отмечает, что здесь речь не идет о Рамзане Кадырове или других российских военных, которых перед посещением Путина тщательно обыскивают.
"Это может быть патриарх Кирилл или личный духовник Путина Тихон Шелкунов. Также это может быть Алина Кабаева или любой человек, имеющий столь близкие отношения с российским диктатором", – предположил бывший сотрудник спецслужб.Обратите внимание! Для того чтобы любой человек имел мотивы для убийства Путина, его благосостояние не должно зависеть от нынешнего режима.
Сергей Жирнов о людях, которые могут покушаться на Путина: смотрите видео
Как дела у российского диктатора: последние новости
- После объявления об ордере на арест гаагского суда, Путин уже не имеет возможности путешествовать по миру и вести переговоры вживую. Его визит в Южноафриканскую республику сорвался, и теперь он пытается договориться о встрече с Реджепом Эрдоганом в Турции
- В то же время ситуация в России после мятежа Пригожина достаточно непростая: диктатор боится, что следующий мятеж против него может быть успешным. Поэтому он отдал приказ передать танки на вооружение росгвардии, подчиняющейся ему лично и не зависящей от приказов генералитета.
- Также в следующем году Путина ждут выборы. В то же время, чтобы избежать поражения в войне, он будет вынужден мобилизовать около полумиллиона военнообязанных.
- Поэтому диктатор уже принял соответствующие законы, которые ограничивают права подлежащих призыву и "национализируют" поисковик Яндекс, и без того работающий на Кремль.