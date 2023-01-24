Решительный сигнал для преемников: что известно о кадровых ротациях в украинских властях

В высшем руководстве нашего государства внезапно начались масштабные кадровые изменения. В частности, стало известно, что со своих должностей ушли заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов и другие чиновники.

Вторник, 24 января, начался с новостей о том, что заявления на увольнение одновременно написали высокопоставленные должностные лица нескольких госструктур Украины. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о неожиданных кадровых ротациях в высших эшелонах власти.

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Тимошенко уволился по собственному желанию

Около 08:00 утра Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой держит заявление на увольнение.

Прошу уволить меня с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины по собственному желанию,

– говорится в документе.



Заявление Тимошенко на увольнение из ОП / Фото из соцсетей

В то же время он поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Тимошенко также выразил благодарность каждому главе областных военных администраций, мэрам городов, команде ОП и, конечно, Вооруженным Силам.

Увольнение Симоненко из Офиса Генпрокурора

Как отмечает издание "Бабель" , Тимошенко может стать главой одной из областных военных администраций, но какой именно – пока неизвестно. Однако народный депутат Ярослав Железняк предположил , что речь идет о Киевской ОВА, которую сейчас возглавляет Алексей Кулеба.

По предварительной информации, заявление на увольнения Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора уже подписал сам Андрей Костин. Известно, что Симоненко написал это заявление по собственному желанию после скандала по поводу его отдыха за рубежом.

Собственно журналисты провели расследование, в ходе которого стало известно, что Симоненко во время праздников находился в испанском муниципалитете Марбелья. В общей сложности он был за пределами государства 10 дней, поэтому, очевидно, и получил "наказание" в виде увольнения.

В этой связи, следует сказать, что в недавнем обращении президент Зеленский констатировал, что решением СНБО был запрещен выезд из страны украинским чиновникам, в частности нардепам, представителям центральной и местной власти.

Шаповалов ушел с поста после скандала в Минобороны

О подаче в отставку заместителя главы Министерства обороны Вячеслава Шаповалова сообщили в самом ведомстве. Случилось это после недавнего скандала, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.

Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что чиновник работал максимально ответственно, однако был вынужден пойти на этот шаг, чтобы обеспечить стабильное функционирование ведомства, доверие к которому на днях подорвалось безосновательными обвинениями.



Заявление Шаповалова на увольнение / Фото Минобороны

Лукеря ушел из Министерства развития общин

Около 11 часов в своих социальных сетях опубликовал заявление на увольнение заместитель министра развития общин Иван Лукеря. Он написал, что принял это решение еще в начале года и поблагодарил Правительство, Верховную Раду, ОП, глав ОВА и мэров городов.



Заявление Лукери на увольнение / Фото из соцсетей

Кто еще может уйти в отставку

По сети распространяется информация о том, что в СНБО и Кабмине тоже примут решение о кадровых изменениях среди глав военных администраций. Об этом сообщает издание "Украинская правда". Вероятно, в отставку пойдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в медиа отметили, что во вторник, 24 января, Кабинет Министров может рассмотреть увольнение глав 5 областных военных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, Запорожской ОВА – Александре Старухе, Киевской ОВА – Алексее Кулебе, Сумской ОВА – Дмитрии Живицком и Херсонской ОВА – Ярославе Янушевиче.

А вот портал РБК-Украина считает, что кадровые ротации также возможны в самом правительстве. В частности, уйти с поста может министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.

Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые решения в структурах центральной власти, регионах и правоохранительных органах. Очевидно, в ближайшее время о них станет известно широкой публике.