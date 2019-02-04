Кто стал лучшим молодым футболистом по итогам 2018 года: опубликован рейтинг

Премия "Золотой талант" обнародовала список футболистов, которых считают лучшими игроками Украины в 2018 году. Победителем стал динамовец Виктор Цыганков, после него идет карпатовец Марьян Швед, а третье место занял еще один динамовец Николай Шапаренко.

Стоит отметить, что Цыганков собрал 37% голосов тренеров, известных в прошлом футболистов и специализированных футбольных изданий, и в конце концов на 168 очков опередил ближайшего преследователя в номинации "Золотой талант".

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Речь о Марьяне Шведе, который летом из львовских "Карпат" переберется в шотландский "Селтик". Своеобразную бронзу в голосовании "Золотой талант" завоевал еще один динамовец Николай Шапаренко.

В конце концов топ-10 суммарного рейтинга года, составленного после суммирования всех показателей за восемь месяцев, выглядел так:

Виктор Цыганков (Динамо) – 1944 балла,

Марьян Швед (Карпаты) – 1257,

Николай Шапаренко (Динамо) – 967,

Владимир Шепелев (Динамо) – 396,

Александр Пихаленок (Мариуполь) – 262,

Алексей Гуцуляк (Карпаты) – 166,

Александр Тимчик (Заря) – 111,

Назарий Русин (Динамо) – 91,

Богдан Михайличенко (Заря) – 83,

Василий Кравец (Луго) – 68.

Что такое премия "Золотой талант"?

Это уникальная общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – U-21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и U-19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Летний рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах). Номинация проводится уже шестой год.