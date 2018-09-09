Кто стал победителем на Венецианском кинофестивале 2018

На итальянском острове Лидо отгремел семьдесят пятой Венецианский кинофестиваль. В течение недели жюри просматривали фильмы, номинированные на премию "Золотой лев".

8 сентября завершился Венецианский кинофестиваль 2018, затем стало известно, кто получил награду в престижных номинациях. Оценивали фильмы члены экспертного жюри: режиссер Гильермо дель Торо, актеры Кристоф Вальц, Николь Гарсиа и Наоми Уоттс.

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"Золотого льва", который является главным призом Венецианского кинофестиваля, получил режиссер Альфонсо Куарон за фильм "Рома". Это второй раз подряд главный приз поедет в Мексику, ведь в 2017 году престижную награду получил Гильермо дель Торо за съемку фильма "Форма воды".



Победитель Венецианского кинофестиваля 2018 Альфонсо Куарон / Getty Images

"Серебряного льва" получил французский режиссер Жак Одияра за фильм "Братья Систерс". А вот гран-при фестиваля достался греческому художнику Йоргосу Лантимосу, который привез на Венецианский кинофестиваль "Фаворитку". Специальным призом наградили и режиссера Дженнифер Кент за фильм "Соловей".

В номинации "Лучший актер" победили Оливия Колман, которая сыграла одну из главных ролей фильма "Фаворитка", и Уилл Дефо за участие в фильме "Ван Гог. На пороге вечности".



"Лучшая актриса" по версии жюри Венецианского кинофестиваля Оливия Колман / Getty Images



Лучший сценарий, по результатам голосования жюри, был в фильме "Баллада Бастера Скраггс". Текст фильма написали талантливые братья Итан и Джоэль Коэны.



Традиционно на Венецианском кинофестивале вручили премию Марчелло Мастроянни, которую с 1998 года отдают актеру, покорившему экспертов талантливой игрой. На 75-м фестивале награду получила Байкале Ганамбарр за роль в фильме "Соловей".

Что такое Венецианский кинофестиваль?

Венецианский международный кинофестиваль считают самым старым из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, просмотрев футбольный матч, решил сделать что-то подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится Меккой для представителей киноиндустрии.