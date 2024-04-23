Игра в прятки: почему Кремль решил не выпускать Путина до 7 мая

Владимир Путин внезапно исчез после псевдовыборов в России. Ему организовали "феерическую победу", обеспечив более 87% якобы "голосов". После такого "успеха", казалось бы, Путин должен был ходить с высоко поднятой головой. Однако все произошло наоборот – диктатор зарылся под землю и не выходит к людям.

Вероятно, диктатор скрывается из-за страха перед терактами, но это лишь одна из версий. Какие еще возможные причины – специально для 24 Канала проанализировали эксперты, читайте далее в материале.

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Голова Путина – трофей для ИГИЛ

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что скрывание Путина не стоит связывать со страшной угрозой для жизни диктатора. Он назвал это просто "манией преследования", которая характерна для многих диктаторов маниакального типа.

В то же время он не отрицает, что у Путина есть враги, ему есть чего бояться. В частности, ИГИЛ с удовольствием организовал бы персональный теракт против Путина.

Голова Путина была бы прекрасным трофеем для "Исламского государства". Это сразу бы повысило капитализацию на рынке террористических услуг. А такой существует. Они бы могли получить больше шансов на формирование вербовочной сети,

– отметил Яковенко.

Кремль прячет Путина именно до инаугурации – так считает боец ВСУ, политолог Тарас Березовец. Он связывает это со страхом перед террористическими актами.

Уже 7 мая должна состояться инаугурация Путина, а 9 мая – традиционный "день победы". Очевидно, что Кремль очень опасается любых публичных выходов Путина после терактов, которые были осуществлены.

"ФСБ "проспала" "Крокус Сити Холл", имея полное "расписание" теракта заранее. Даже американские спецслужбы накануне указали точное место теракта", – отметил Березовец.

22 марта под Москвой произошел теракт в "Крокус Сити Холл" . Официально ответственность за него взял на себя ИГИЛ. Однако Россия упорно настаивала, что виновата Украина.

Тарас Березовец о страхах Путина: смотрите видео

Путина хотят "подлатать"

Однако страх перед терактами, по мнению Тараса Березовца, не главная причина. Он считает, что Кремль решил "подлатать" здоровье Путина перед инаугурацией.

Конечно, у Путина есть заболевания, учитывая его возраст.

Его могли сейчас положить в "кремлёвку", чтобы "подлатать". Прокапать, подлечить... Он хочет 7 мая (день инаугурации – 24 Канал) появиться сам, а не отправлять дублера, ведь это день его триумфа,

– сказал Березовец.

Поэтому диктатор хочет быть 7 мая "как новенький" – прокапанный, подлеченный, "подшитый".

"Он хочет появиться перед россиянами красивым и живым, чтобы вселить в них веру, что дотянет до конца 5 срока и выиграет войну против Украины. Думаю, это и является основной причиной, почему его сейчас спрятали", – подытожил боец ВСУ Березовец.

Конечно, в медиа постоянно появляется информация о болезни Путина. Однако не стоит думать, что это сплошные фейки. Березовец привел в пример Кадырова, о котором также сначала ходили слухи. Впоследствии все равно правда раскрылась, сколько бы они не кричали, что это фейки.

Уже не первый год обсуждают серьезную болезнь чеченского лидера Рамзана Кадырова. Неофициально известно, что в январе 2019 года у него диагностировали "некроз поджелудочной железы".Российские оппозиционные журналисты провели большое расследование о состоянии чеченского лидера . Источники, близкие к Кадырову, сообщили: "Даже в том случае, если Кадыров сейчас и выздоровеет, – он будет уже ни живым, ни мертвым...". Поэтому Кремль уже ищет ему замену.

Но на самом деле маловероятно, что удастся Путина привести в состояние, которое на самом деле ему уже давно не принадлежит. Кажется, в этом случае диктатору "целебная капельница" не поможет.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заметил, что диктатор за все время правления стал совсем другим человеком. Он очень изменился после первой инаугурации.

Физически – это одно и то же лицо. Однако это уже совсем другой человек, чем 24 года назад. На первой инаугурации он был "духовным сыном", которого Ельцин подкладывал России как "мерзкий подарок" на последующие годы,

– сказал Жирнов.

Дело в том, что в первые годы правления Путин еще чувствовал определенную поддержку россиян, он чувствовал себя увереннее. Сейчас – все изменилось, он ведет себя как самоубийца.

"Сейчас мы понимаем, что это абсолютно нелегитимный человек с "замашками" диктатора. Однако я его даже не признаю диктатором. Диктатор – тот, кто управляет страной, а Путину это не удается, он боится своей страны. Путин занимается убийством своей страны и самоубийством", – подытожил Жирнов.

Сергей Жирнов рассказал, как изменился Путин: смотрите видео

Боится, что ATACMS долетит

Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова отметила, что скрывание Путина связано с помощью Украине от США. Путин точно не ожидал этого решения.

США 20 апреля приняли решение о выделении Украине военной помощи, говорится о более 60 миллиардах долларов. Относительно предоставления ракет ATACMS, которые так нужны Украине, еще точно неизвестно. Президент США согласует это решение, если решит, что ракетные комплексы большой дальности не повредят нацбезопасности и интересам США.

Вероятно, после решения США о помощи Украине Путин совсем "раскис".

Конечно, что есть для чего "засунуться" в бункер. Вдруг ATACMS долетит до Ново-Огорево? Представляете, какая будет неожиданность?

– сказала Курносова.

В то же время боец ВСУ Тарас Березовец добавил, что у Кремля не было плана "Б" относительно решения США о помощи Украине. Это подтверждает растерянность и агрессия, которая вылилась со страниц соцсетей Дмитрия Медведева, Марии Захаровой и Дмитрия Пескова.

"Они растерянно начали кричать, мол, что это "шабаш" и они ответять", – заметил Березовец.

Помощь Украине поступит быстро – уже за считанные дни или недели после подписания документа Джо Байденом. Конечно, это очень пугает Владимира Путина.

Ольга Курносова о последних событиях вокруг Путина: смотрите видео

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов подытожил, что инаугурация Путина уже испорчена – именно решение США этому поспособствовало.

Ему испортили инаугурацию самим фактом, что эта помощь проголосована. Он боялся, что это решение будет принято перед выборами в России. Этого не произошло, но инаугурацию успели испортить,

– подчеркнул Жирнов.

Он также соглашается, что это заметно по истерической реакции России на решение США. Пакет помощи проголосовали очень неожиданно для России, поэтому инаугурация в любом случае уже испорчена.