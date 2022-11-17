Какой участок фронта самый важный для россиян: Свитан предположил развитие боевых действий

Россияне не просто так вывели войска с Правобережья Херсона. После доукомплектования оккупанты могут бросить все свои силы на одно направление, где они уже долго не могут получить результаты.

Украинский Генштаб о планах врага знает, поэтому планирует контрудары. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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Планы оккупантов на зиму

Эксперт отметил, что у россиян есть одна основная задача, которую они давно пытаются выполнить, но у них никак не выходит.

Основная задача для них – это "освобождение" Донецкой области . Поэтому эту задачу они будут выполнять, бросать все силы, забирать их по другим направлениям и участкам фронта,

– объяснил обозреватель.

По его словам, именно поэтому в ноябре можно было наблюдать выход оккупантов с правого берега.

"Пока основная часть "штурмового корпуса" с Правобережья находится в Мариуполе, где доукомплектовывается. Далее они будут выходить на Донбасс. То есть россияне будут выполнять задачи на Донетчине "до последнего россиянина". Там, пожалуй, последний россиянин где-то в районе Бахмута и умрет," – иронически добавил Свитан.

По его мнению, именно поэтому можно ожидать активизацию уже в ближайшее время вражеских войск вблизи Донецка.

Какие действия планируют оккупанты в следующие месяцы: смотрите видео

Какова будет реакция ВСУ

Обозреватель заверил, что украинский Генштаб будет использовать понимание, как будут действовать в дальнейшем оккупанты, поэтому могут сделать ответные шаги .

ударом от Макеевки в сторону Луганска;

рассекающим ударом к побережью Азовского моря;

Во втором случае удар будет иметь цель "отсечь" Крымско-Херсонскую группировку от прямых поставок вооружений и техники из России.

То есть выход в любую точку побережья Азовского моря перережет эти поставки. Тогда останется только одна вещь – это второй сокрушительный удар по Крымскому мосту, после которого можно будет говорить, что Крымско-Херсонская группировка находится в оперативном "котле".

– убежден аналитик.

Он указал, что после этого ВСУ будет гораздо проще выполнять боевые задания, поскольку через 1-2 недели у оккупантов закончатся армейские запасы вооружений.

"После этого можно начинать деоккупацию Крыма, выйдя на Мелитополь и заходя либо на Чонгар, либо на Арабатскую Стрелку. Но оптимальный вариант – это все-таки через Перекоп. Я думаю, что до конца года мы услышим о входе наших войск на территорию Крыма или начале нашего движения туда", – резюмировал Свитан.

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