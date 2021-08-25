Кулеба порадовался тому, как в Москве "полыхает" после Крымской платформы

Крымская платформа 23 августа стала для Украины историческим событием, к которому присоединились 46 иностранных делегаций. О саммите узнали миллионы людей во всем мире, однако в России этим не довольны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что по состоянию на 25 августа вышло более 300 публикаций о Крымской платформе почти в 50 странах мира – от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

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Кулеба вспомнил и о реакции России. Однако относительно нее министр высказался кратко.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает", – написал Кулеба.

Как писали о Крымской платформе мировые СМИ

Министр подчеркнул, что количество публикаций до сих пор растет – выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, посетивших саммит.

Украина настаивает на своем праве на Крым,

– с таким заголовком получился текст в швейцарской газете Blick.

Кроме того, французское радио RFI, которое имеет аудиторию в более 35 миллионов слушателей, отметило, что Украина находится в центре дипломатической активности, а Крымская платформа – саммит, который должен решить вопрос деоккупации Крыма. Кроме того, RFI отметило, что событие произошло несмотря на возмущение и давление Кремля.

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"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым обратно в повестку дня мировой дипломатии... впечатляет, что он получил так много поддержки", — написал Шашанк Джоши – аналитик по безопасности британского The Economist.

Министр подытожил цитатой эксперта по болгарскому изданию Frognews. Там говорится о России.

"Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", – сообщили в Frognews.

. Крымская платформа – инициатива, которая имеет целью выработать план деоккупации Крыма и защиты прав крымских татар.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

В историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло более 300 (!) публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе.

"Украина настаивает на своем праве на Крым", – заголовок швейцарской газеты Blick.

"Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма", – пишет японское новостное агентство Jiji Press.

Международное французское радио RFI: "Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве происходит запуск Крымской платформы – первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыма... Более 40 стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля". Кстати, это одно из самых популярных радио в мире с аудиторией в более 35 миллионов человек.

Даже в далекой дружественной нам Бразилии издание Estado De Minas пишет: "Представители почти 50 стран мира собрались в Киеве, чтобы прекратить оккупацию украинского полуострова Крым". Издали цифры немножко растут, а формулировки немножко упрощаются. Но в нашу пользу.

"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым обратно в повестку дня мировой дипломатии... впечатляет, что он получил так много поддержки", – говорит аналитик по безопасности британского The Economist Шашанк Джоши.

"Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", – подытоживает эксперт в болгарском издании Frognews.

Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает.

Коротко говоря: Слава Украине!

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