Кулеба порадовался тому, как в Москве "полыхает" после Крымской платформы
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Крымская платформа 23 августа стала для Украины историческим событием, к которому присоединились 46 иностранных делегаций. О саммите узнали миллионы людей во всем мире, однако в России этим не довольны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что по состоянию на 25 августа вышло более 300 публикаций о Крымской платформе почти в 50 странах мира – от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.
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Кулеба вспомнил и о реакции России. Однако относительно нее министр высказался кратко.
"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает", – написал Кулеба.
Как писали о Крымской платформе мировые СМИ
Министр подчеркнул, что количество публикаций до сих пор растет – выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, посетивших саммит.
Украина настаивает на своем праве на Крым,
– с таким заголовком получился текст в швейцарской газете Blick.
Кроме того, французское радио RFI, которое имеет аудиторию в более 35 миллионов слушателей, отметило, что Украина находится в центре дипломатической активности, а Крымская платформа – саммит, который должен решить вопрос деоккупации Крыма. Кроме того, RFI отметило, что событие произошло несмотря на возмущение и давление Кремля.
Обратите внимание Почему Крымская платформа вызывает истерику Кремля
"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым обратно в повестку дня мировой дипломатии... впечатляет, что он получил так много поддержки", — написал Шашанк Джоши – аналитик по безопасности британского The Economist.
Министр подытожил цитатой эксперта по болгарскому изданию Frognews. Там говорится о России.
"Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", – сообщили в Frognews.Справка. Крымская платформа – инициатива, которая имеет целью выработать план деоккупации Крыма и защиты прав крымских татар.
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
В историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло более 300 (!) публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.
Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе.
"Украина настаивает на своем праве на Крым", – заголовок швейцарской газеты Blick.
"Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма", – пишет японское новостное агентство Jiji Press.
Международное французское радио RFI: "Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве происходит запуск Крымской платформы – первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыма... Более 40 стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля". Кстати, это одно из самых популярных радио в мире с аудиторией в более 35 миллионов человек.
Даже в далекой дружественной нам Бразилии издание Estado De Minas пишет: "Представители почти 50 стран мира собрались в Киеве, чтобы прекратить оккупацию украинского полуострова Крым". Издали цифры немножко растут, а формулировки немножко упрощаются. Но в нашу пользу.
"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым обратно в повестку дня мировой дипломатии... впечатляет, что он получил так много поддержки", – говорит аналитик по безопасности британского The Economist Шашанк Джоши.
"Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", – подытоживает эксперт в болгарском издании Frognews.
Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает.
Коротко говоря: Слава Украине!
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Как прошла Крымская платформа в Киеве
- В Киеве 23 августа состоялся саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. В частности, приехали представители всех стран НАТО.
- Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что представительство инициативы будут открывать и за рубежом. Главный офис уже открыли в Киеве.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что экономические потери от оккупации Россией Крыма составляют почти 100 миллиардов долларов.
- Представители международных делегаций подписали учредительную декларацию. Она предусматривает санкции против России.