Россияне хотят помешать наступлению ВСУ на Лимано-Купянском направлении: какой у них подход

Для россиян важно не только Авдеевское, но и Лимано-Купянское направление. Там они продолжают атаки и штурмы. Бросают в бой все, что есть, лишь бы не допустить продвижения ВСУ.

Для задач, которые поставило командование, оккупанты не жалеют ничего. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что на действия россиян во многом влияет и местность.

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Какая цель у россиян

После проведения успешной Харьковской операции, россияне получили приказ любой ценой остановить потенциальное наступление Сил обороны. Также они хотят вернуть себе влияние в Харьковской области, в частности, выйти на левый берег реки Оскол. Это в районе поселка Купянск-Узловой.

Соответственно, оккупантам поставили задачу выйти на границы Луганской области.

Как следствие, противник последние четыре месяца активизировал действия и все это время на отдельных участках фронта устраивал ударно-штурмовые действия. Дополнительно это сопровождается авиацией, БПЛА и бронированной техникой. За последние 2,5 недели произошло обострение, идут чрезвычайно сложные бои,

– рассказал Юрий Федоренко.

Несмотря на мощный натиск врага, украинским военным в основном удается стабилизировать ситуацию. Из-за чего у оккупантов нет особых тактических успехов.

К слову, следует понимать, что в активных боевых действиях некоторые позиции мигрируют. Как россияне, так и ВСУ могут на время занять более выгодные позиции, что может не очень корректно отразиться на онлайн-картах, освещающих боевые действия. Всю точную информацию может давать только Генштаб.

Юрий Федоренко о боях на Купянско-Лиманском направлении: смотреть видео

К какой тактике прибегают

На Лимано-Купьянском направлении действия россиян во многом зависят от ландшафта. Если речь идет о лесистой местности, то преимущественно идут штурмовые действия живой силы и идет предварительная отработка артиллерией.

На тех участках, где ландшафт позволяет противнику использовать легкую бронированную технику, он пытается свои пехотные группы прикрывать огневым воздействием этих средств. А также дополнительно подбрасывают пехотные подразделения, чтобы уменьшить логистику доставки ударно-штурмовых групп к передней линии.

– отметил Федоренко.

В то же время для появляющегося в зоне поражения ВСУ техника уничтожается. По ней отрабатывает артиллерия, в том числе и кассетные боеприпасы. В противном случае могут применяться беспилотники ударного типа действия.

Вообще, россияне бросают в бой все и всех, применяя комбинированную тактику ведения боевых действий.

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