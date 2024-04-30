Россияне активизировались на Купянском направлении: перерастут ли их действия в масштабное наступление

Россияне активизировались на участке фронта между Купянском и Сватовым – возле Кисловки и прилегающих населенных пунктов. В то же время враг проводит масштабные наступательные действия как в Донецкой области, так и на границе Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что оккупантам сложнее продвигаться на Лимано-Купяинском участке, потому что их ресурс растянут по линии фронта. Враг проводит постоянно перегруппировку, усиливает некоторые подразделения.

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Имеют ресурсы

В то же время россиянам не удается сформировать "ударный кулак", который бы мог прорвать линии обороны украинских сил.

Важно, что на Лимано-Купянской оси действуют две группы войск:

группа войск "Запад";

группа войск "Центр".

Однако сейчас часть подразделений группы войск "Центр" находится именно в районе Авдеевки – действуют на Покровском направлении. Это подразделения 2 общевойсковой армии и 41 общевойсковой армии,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Поэтому активизация на Лимано-Купянской оси фиксируется, но она, даже после Кисловки, не достигает того уровня угрозы, который сейчас наблюдается на Покровском направлении. Поэтому, по мнению Александра Коваленко, россияне, даже имея ресурсы, не могут их реализовать масштабнее.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте

В течение суток, по состоянию на утро 30 апреля, оккупанты вели наиболее активные действия на Бахмутском на Авдеевском направлениях.

Кроме того, на Купянском направлении ВСУ остановили 9 атак россиян вблизи Берестового, Новосергиевки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

В то же время на Лиманском направлении враг пытался осуществить 13 атак при поддержке авиации. Его активизация была в возле Твердохлебового, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также вблизи Тернов, Торского и Заречного в Донецкой области.

Также в американском Институте изучения войны отметили, что россияне готовят наступление, выбирая, куда двигаться, между двумя направлениями вблизи Авдеевки. Сейчас оккупанты продвигаются у Керамика с целью двигаться дальше в сторону Архангельского. Также они пытаются наступать на запад от Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении Новопроковское-Новоселовка Первая.

Если врагу удастся стабилизировать позиции на северо-западе от Авдеевки, тогда он будет иметь два варианта дальнейшего наступления: продвижение в Покровск или попытаться провести дополнительные наступательные операции вблизи Часового Яра.