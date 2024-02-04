Ощущается нехватка снарядов: почему на Купянском направлении необходимо перераспределение сил

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении необходимо перераспределить силы и средства. Но это единственное направление, где оккупанты за полтора-два месяца могут провести серьезное наступление.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что рядом граница с Россией и город Валуйки. Он добавил, что враг может очень быстро поставлять на линию фронта амуницию. К слову, решение перераспределить войска приняли, чтобы решить проблемные вопросы.

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Россияне пользуются этим, разворачивая более 50 тысяч своих войск на этом направлении. Поэтому украинским защитникам надо удержать линию обороны. Там отстроили серьезные фортификационные укрепления и заминировали территорию.

Сейчас надо перераспределить именно силы из-за уменьшения количества снарядов. Ведь не хватает. Практически уже можно сказать "снарядный голод". Некоторые позиции даже оставили из-за этого,

– сказал Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, сейчас украинские военные используют минимальное количество снарядов. Военный эксперт отметил, что часть позиций в направлении Купянска и Купянска-Узлового удерживалась именно благодаря артиллерийскому огню.

Вследствие нехватки снарядов надо перераспределять силы и, возможно, делать определенные тактические ходы. Все для того, чтобы усилить линию обороны именно на этом направлении.

Какая ситуация на Купянском направлении