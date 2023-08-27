Готовят еще один удар: военный обозреватель оценил потенциал врага на Купянском направлении

Российские оккупанты концентрируют значительные силы на Купянском направлении. Они могут готовить новый удар, но вряд ли прорвут оборону ВСУ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что происходит на этом направлении.

Вашему вниманию ВСУ продвигаются, несмотря на отчаянное сопротивление врага: в Минобороны описали ситуацию на Востоке

"Возле Купянска россияне пытаются сконцентрировать силы, перегруппировываются. То есть они готовят еще один мощный удар", – отметил Коваленко.

Смогут ли российские оккупанты прорвать линию обороны возле Купянска: смотрите видео 24 Канала

Однако ресурсы врага не наступательного функционала, а скорее оборонительного. Хотя с такими силами можно наступать, но это забирает больше времени, личного состава и техники.

Где еще может наступать враг

Одна из причин активизации россиян возле Купянска – реваншистские настроения. Они стремятся вернуть город, который в сентябре прошлого года освободили Силы обороны Украины.

"Оккупанты могут рассчитывать только на узконаправленные атаки на отдельных локациях. Например, в направлении Лимана, Боровой", – добавил Коваленко.

Хотя в направлении Лимана они уже продемонстрировали, что ничего там не могут, в направлении Боровой – аналогично.

Ситуация на Купянском направлении: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг усилил активность на Купянском направлении из-за успехов ВСУ на Бахмутском. Оккупанты стремятся оттянуть наши силы.

Однако благодаря усилиям украинских защитников врагу не удается продвинуться на Купянском направлении. В последнее время захватчики "зализывают раны" и перегруппировываются.

Как известно, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции под Купянском. Он принял ряд важных решений для надежности обороны.