"Стену вынесло в коридор": в Курахове после обстрела Искандерами десятки разрушенных домов

Россия обстреляла ракетами Курахово на Донетчине. Жители города и работники ГСЧС поделились подробностями о катастрофических последствиях очередного преступления россиян.

21 сентября оккупанты запустили две ракеты "Искандер" по жилому кварталу города Курахово. В результате этой атаки разрушены десятки многоэтажек.

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Ранены гражданские и масштабные повреждения

Атака прошла вечером в 22:20. В результате дерзкого удара по жилому району Курахово ранения получили 16 человек в возрасте от 43 до 82 лет. Среди них – сотрудник отдела полиции города. К счастью, информации о погибших нет.

Известно также о прямом попадании ракеты в двухэтажное здание. В общем повреждено:

23 многоквартирных дома

школа;

два магазина;

трансформатор;

гаражи;

8 автомобилей.

Последствия ракетного удара по Кураховому / Фото Роман Падун

Вынесло стены и оторвало батареи

В городе до сих пор продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий обстрелов. Жители поврежденных домов рассказывают о выбитых дверях в квартирах, стенах и разрушенном подъезде.

Разрушено полностью, не предназначено для жизни. Вынесло стену в коридор, батареи подорвало,

– рассказал о состоянии своего жилья местный житель.

В полиции, фиксирующей последствия обстрелов, также шокированы масштабами разрушений.

Многие обломки и воронки очень огромны. Вырва где-то метров 5 глубиной, может быть, даже больше. И в диаметре до 10 метров. Обломки разлетелись, очень существенно повредили здание,

– говорит полицейский.

В ГСЧС рассказали, что во время спасательных работ в одном из помещений чрезвычайники из-под завалов вытащили двух человек и потушили пожар.

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