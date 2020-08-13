Что будет с гривной, ценами и зарплатами до конца 2020: официальный прогноз
Мировая экономика впервые с 2008 года упадет. Украинская экономика пострадает даже больше. Что будет с гривной, ВВП, инфляцией и безработицей?
В Минэкономики разработали обновленный консенсус-прогноз "Влияние COVID-19 на экономику и общество", в котором дали средние прогнозы ряд экспертов. Что прогнозируют для Украины – разбирался 24 канал.
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Как изменятся зарплаты в Украине
Минимальная зарплата
Минимальная зарплата в Украине – 4 723 гривны. В правительстве заявили, что с сентября ее поднимут до 5 тысяч, а с января 2021 года до 6 тысяч. Хотя в гривневом эквиваленте это и довольно стремительный рост – на 27%, в долларовом все не так.
По состоянию на 1 января 2020 года минимальная зарплата в долларах была 199 долларов. По состоянию на 1 января 2021 года по прогнозам относительно "минималки" и курса доллара, она составит 212 долларов. Поэтому рост составит 6,5%.
Средняя зарплата
Прогнозируют, что среднемесячная зарплата в этом году будет 11 004 гривны, а в следующем году 12 350. Это означает, что заработная плата уменьшится, ведь в июне украинцы в среднем получали 11 579 гривен, по данным Госстата. Традиционно самая высокая зарплата в городе Киеве. В то же время меньше всего получают жители Черновицкой области.
Что будет с безработицей в Украине
Из-за карантина и кризиса в Украине выросло количество безработных. Так, по данным ГСЗ статус безработного в январе-июне получили почти 830 тысяч человек.
При этом уже в июне численность безработных начала сокращаться по сравнению с маем и апрелем. В целом это является сезонным явлением, и то, что в этом году оно не нарушилось, свидетельствует о постепенном возвращении экономики к "привычному" порядку дел,
– отметили в Минэкономики.
По консенсус-прогнозу безработица в Украине в 2020 году составит 9,6%. В МВФ считают, что она достигнет 12,6%. Важно понимать, что уровень безработицы включает лишь официально безработных людей, то есть тех, кто встал на учет в центр занятости населения. Поэтому уровень фактической безработицы будет выше.
В 2021 году предусматривают определенное снижение уровня безработицы – до 9,2%. МВФ считает, что безработица упадет до 12%.
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Инфляция, курс гривны и платежеспособность украинцев
Ожидают, что инфляция в 2020 году составит 5,8%. Интересно, что в апреле эксперты были менее оптимистичны и прогнозировали 7% в своем консенсус-прогнозе. Несмотря на то, что средние зарплаты не вырастут, это означает, что покупательная способность украинцев снизится.
В придачу, упадет гривна, а потому все, что прикреплено к валюте станет дороже для украинцев. Гривна вошла в 2020 с курсом 23,68 относительно доллара, а по прогнозам выйдет с курсом 28,20. А среднегодовой курс составит 27 гривен за доллар. Эти прогнозы тоже изменили. Ранее эксперты в консенсус-прогнозе сошлись на уровне 29,5 на конец года.
МВФ и дальше придерживается своего прогноза по 30 гривен за доллар. В то же время в 2021 году, считают аналитики из МВФ, гривна укрепится до 28,9 за доллар. Похожий прогноз дают и эксперты в Украине: в следующем году украинцев ждет курс гривны по 28,6 за доллар.
Сейчас, 12 августа, украинская гривна держится на уровне 27,59 относительно доллара. Как она менялась в этом году, начиная с марта, можно увидеть на нашем графике.
Что угрожает украинской экономике
Как сильно упадет ВВП
В этом году экономику Украины ждет падение в 6%. Эксперты ухудшили свой прогноз с 4,2%. Прогнозируют, что в следующем году Украина будет восстанавливаться от кризиса, но она все равно не достигнет своего допандемического уровня. Экономика вырастет на 3,2%. К слову, более 70% опрошенных экспертов считают, что Украине понадобится 1-2 года для восстановления утраченного потенциала из-за коронавируса.Большинство экспертов сходятся во мнении, что вторая волна пандемии наступит во втором полугодии 2020 года. Но, считают эксперты, последствия для экономики будут уже не такими негативными, поскольку бизнес приспособился к условиям работы в условиях пандемии.
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Основные внешние риски на 2020 год:
- Новый мировой кризис;
- Возникновение других волн пандемии COVID-19 в мире;
- Дефицит внешнего финансирования;
- Выход нерезидентов из ОВГЗ;
- Усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины.
Среди внутренних угроз эксперты выделяют:
- Значительный рост дефицита государственного бюджета;
- Рост негативных ожиданий экономических агентов;
- Усиление неплатежеспособности реального сектора экономики;
- Падение гривны;
- Существенное падение платежеспособного спроса населения.