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      Курс доллара в Украине: какие изменения ждут валюту до конца недели

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      Каким будет курс доллара в Украине до 13 января
      Каким будет курс доллара в Украине до 13 января / 24 канал

      Курс доллара в Украине за ближайшую неделю может вырасти до 20-30 копеек за гривну. Так, до воскресенья, 13 января, стоимость американской валюты может достичь отметки в 28,2-28,3 гривны за доллар.

      Умеренный рост курса доллара объясняется двумя факторами: Нацбанк Украины не спешит выходить на рынок, а иностранцы начали активно покупать валюту, пишет "Обозреватель".

      Стоит заметить, что начало любого месяца является традиционным периодом незначительного падения гривны. Инвесторы покупают доллары, чтобы вывести полученную прибыль. Это происходит не только в начале года, но и ежемесячно. Именно поэтому курс доллара в первых числах каждого месяца является несущественно высшим.

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      Кроме этого фактора на курсе валют сказывается и позиция НБУ, который не выходил на рынок, рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Как известно, при значительном падении гривны НБУ продает валюту (растет спрос и снижается курс доллара), а при укреплении гривны – выходит и скупает доллары.

      Росту курса доллара способствуют активные покупки валюты нерезидентами, при том, что НБУ по состоянию на середину вторника (8 января) не показывал желания выйти на рынок с интервенциями для сдерживания подобного роста. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне,
      –  рассказал Иосуб.

      По обещаниям финансового аналитика Владимира Мазуренко, до 13 января наличный курс доллара может вырасти до 28,3 гривны, а на межбанке стоимость "зеленого" пересечет психологическую отметку в 28 гривен.

      "Неделя будет спокойной с продолжающимся девальвационным трендом. Больших скачков ждать не стоит. Курс будет колебаться в пределах 10 копеек, но постепенно пройдет отметку, ниже которой опустился в прошлом году. 1 января курс торговался еще по котировкам конца года. Свою роль также сыграли праздники. Думаю, что вполне реальный курс – 28,3 гривны за доллар", –  рассказал финансовый аналитик.

      Оптимистичный прогноз озвучил аналитик Егор Комов. По его прогнозам, до конца недели на наличном рынке доллар можно будет приобрести за 28-28,1 гривны.

      К слову, по данным НБУ, 8 января курс доллара в Украине составляет 27 гривен 70 копеек.

      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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