Курс валют на 4 января: евро и доллар резко подешевели

В пятницу, 4 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты существенно потеряли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, "зеленый" стал дешевле на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Поэтому доллар в пятницу, 4 января, будет стоить 27 гривен 51 копейку.

Европейская валюта потеряла в цене больше, чем американская. Евро подешевело аж на 49 копеек. Так, 1 евро можно будет купить за 31 гривну 22 копейки.