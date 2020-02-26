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      Курс валют на 26 февраля: доллар и евро снова дорожают

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      Курс валют НБУ на 26 февраля / 24 Канал

      На среду, 26 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Украинская национальная валюта несколько утратила свои позиции относительно главных западных валют.

      Национальный банк установил, что в среду один американский доллар будет стоить 24 гривны 53 копейки.

      Интересно: Как укрепление гривны повлияло на развитие украинской экономики: объяснение НБУ

      Таким образом американская валюта прибавила в стоимости 3 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 25 февраля.

      "Вечнозеленый" дорожает уже второй день подряд после того, как с пятницы на понедельник, 24 февраля, он потерял в стоимости 3 копейки. Если сравнивать с концом января, то доллар потерял в стоимости примерно 30 копеек, но в последние три недели держится на уровне 24,4 – 24,6 гривен.

      В то же время евро за последние сутки подорожал чуть более ощутимо – на 9 копеек. В среду главная валюта Евросоюза будет стоить 26 гривен 60 копеек.

      Впрочем курс евро в последние три недели колебался более ощутимо, чем доллара. За это время стоимость европейской валюты то поднималась до 27 гривен, то опускалась до 26,4 гривен.

      Если сравнивать с концом января, когда состоялся пока что нынешний пик падения курса гривны, то стоимость евро опустилась почти на 90 копеек.

      Важно! Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

      гривня-долар, середньорічний курс
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро Доллар
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