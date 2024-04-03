В Курске после взрыва вспыхнул большой пожар: россияне писали о "работе ПВО"

В России продолжается сезон взрывов и свеженького "хлопка", который "цветет" по разным областям страны-агрессора. Громко вечером 2 апреля было в городе Курск.

Об этом сообщают российские СМИ. После взрывов в российском городе вспыхнул масштабный пожар, передает 24 Канал.

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В Курске вечером было неспокойно

Жители Курска в телеграм-каналах писали, что огонь видели в нескольких районах города. До этого российские пропагандисты сообщали, что этот населенный пункт якобы атакуют неизвестные беспилотники.

В Курске после взрывов вспыхнул масштабный пожар: смотрите видео

Российские пропагандисты сразу поспешили успокоить россиян, отметив, что, мол, "все вражеские цели сбила российская противовоздушная оборона". На видео, которые распространяли жители Курска можно начать, что действительно, очень хорошо "отработала ПВО".

В Курске якобы работала ПВО: смотрите видео

Стоит отметить, что пока официально местные власти не комментировали пожар, который вспыхнул в городе. Однако очевидцы сообщают, что якобы в селе Дубрава под Курском "пылает поле".



В Курске пожар видели в нескольких районах / Фото из российских телеграм-каналов

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