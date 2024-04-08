Жалуются, что обстреляли бывший спиртзавод: в Курской области снова была "атака" дронами
В России не проходит ни одна ночь без громких звуков и "угроз" с неба. На этот раз оккупанты жалуются, что неизвестные беспилотники атаковали Курскую область.
По данным россиян, объектом попадания стал бывший спиртовой завод. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Курской области "атаковали" бывший спиртзавод
Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что 8 апреля ночью якобы "украинский беспилотник" сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода близ села Гуево Суджанского района. Там произошло возгорание.
Российские телеграм-каналы также распространили в сети фото с последствиями вероятной атаки. На фото можно увидеть возгорание здания, которое может быть бывшим спиртзаводом.
В Курской области был пожар на территории бывшего спиртзавода / Фото из российских телеграм-каналов
По словам губернатора Курской области пожар, возникший в помещении якобы "заводского клуба, не действующего", уже ликвидирован. По данным Старовойта, пострадавших вследствие "атаки" якобы нет.
В России постоянно неспокойно и слышны взрывы
- В Белгороде 7 апреля были слышны звуки взрывов. Жители города видели огромный столб черного густого дыма, а также писали о якобы работе противовоздушной обороны.
- До этого ночью два населенных пункта Белгородской области атаковали FPV-дроны, что привело к пожару и повреждению газопровода и автомобилей. В частности, пострадали якобы населенные пункты в Шебекинском и Грайворонском городских округах области.
- Днем ранее в Ростовской области в городе Азов взорвали трубопровод, который транспортировал нефть в городской порт. После этого оккупанты имели проблемы с перекачкой нефтепродуктов.
- Также 6 апреля в Белгородской области снова прогремели взрывы. Российские власти уверяли, что тогда "мощно отработала ПВО", которая якобы "сбила" аж 10 воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших якобы "нет".
- Вечером 5 апреля в Ейске и Энгельсе прогремели взрывы. Источники 24 Канала подтвердили, что атака беспилотных летательных аппаратов нанесла серьезные повреждения по меньшей мере трем стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС на военном аэродроме Энгельс-2. Кроме того, сообщается, что противник также потерял несколько самолетов типа Су в результате атаки.