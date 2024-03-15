Одна из больниц переполнена: в ЛСР о том, что российские военные бьют по гражданским на Курщине

Российские захватчики в очередной раз подтверждают, что человеческая жизнь и здоровье не имеют для них никакой ценности. Как отмечают в Легионе "Свобода России", оккупанты бьют по мирным жителям в Курской области.

Подробнее об этом рассказал представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире телемарафона. Он отметил, что российские военные атакуют своих же гражданских в Курской области.

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Больница переполнена пострадавшими

Как отметил он, в одном из населенных пунктов больница переполнена теми, кто пострадал от обстрелов российских военных.

Барановский отметил, что жестокие бои идут вблизи российской границы. В то же время, добавил он, россияне "очнулись" как только начался прорыв "Российского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона".

Он также отметил, что российские захватчики используют весь свой арсенал. Они привлекают даже самолеты.

По нашим данным, есть пострадавшие (в результате российских атак – 24 Канал) среди жителей Глушково, это рядом с Теткино, там больница переполнена пострадавшими жителями и солдатами срочной службы,

– отметил Барановский.

А еще он в эфире телемарафона рассказал, что по меньшей мере 7 тысяч человек воспользовались гуманитарным коридором, который добровольцы открыли на границе.

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