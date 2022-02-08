Кузьминых все же явился на суд, но заседание перенесли
Источник:"Центр противодействия коррупции"
В Высшем антикоррупционном суде 8 февраля нардепу от "слуг" Сергею Кузьминых должны были избрать меру пресечения по делу о взятке. Сам политик на этот раз явился в суд, но заседание перенесли.
Адвокат "слуги" уверяла, что Кузьминых поехал в Житомир за паспортом. Именно из-за паспорта и перенесли заседание, поскольку "меру пресечения" должны были избрать еще 7 февраля.
Ранее Избрание "меры пресечения" для Кузьминых перенесли: суд не смог установить его личность
Заседание перенесли
Так, нардеп извинился за опоздание, информирует "Сегодня". Однако он заявил, что ему нужно дополнительное время на подготовку и определение позиции.
Поэтому заседание перенесли на 11 февраля.
Кузьминых вызвали в НАБУ сразу в суде
В зале ВАКС детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Кузьминых повестку о вызове для следственных действий, сообщает "Цензор нет". Их будут проводить 9, 13 и 14 февраля.
Кузьминых вызвали в НАБУ / Фото "Цензор нет"
Что известно о деле Кузьминых
- Нардепа от "Слуги народа" 28 января разоблачили на взяточничестве. Подозревают, что он мог получить 558 тысяч гривен. За эту сумму якобы должен был посодействовать заключению договоров между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- Глава фракции "Слуга народа" Дави Арахамия сказал, что эта новость шокировала однопартийцев Кузьминых, потому что политик имел большой кредит доверия. В связи с этим депутат попросил временно исключить его из состава провластной фракции.
- Кузьминых проигнорировал 3 вызова на допросы. Поэтому "слугу народа" объявили в розыск.
- Сам политик утверждал, мол, не прячется.
- 7 февраля правоохранители задержали подозреваемого.
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