"Скоро будут гореть": расследователи обнаружили заводы, где россияне производят дроны "Ланцет"

В России продолжают наращивать производство собственных дронов "Ланцет", а также иранских дронов типа "Шахед". Недавно журналистам удалось определить, где их создают.

Поскольку точные данные о расположении заводов уже известны, на них вскоре могут случиться неприятные инциденты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что на заводах хранят взрывчатку.

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До заводов несложно добраться

Расследователи определили и нашли три завода в России, которые производят беспилотники "Ланцеты" и "Шахеды". Речь идет о таких российских городах:

Калуга – 300 километров от Украины;

Ижевск – 1300 км от Украины;

Елабуга – 1200 километров от Украины (здесь производят "Шахеды").

В частности, OSINT-журналисты узнали, что ижевская компания Zala Aero Group, известная как ООО ЦСТ, является ключевым игроком на российском рынке беспилотных летательных аппаратов. Там они и производят и тестируют "Ланцеты".

Конечно, есть возможность (достать до заводов – 24 Канал). Их реально уничтожить, потому что при сборке беспилотников обязательно используют взрывчатку. Если есть взрывчатка, ее просто нужно взорвать для детонации. Механизмы есть,

– отметил Роман Свитан.

Полковник запаса рассказал, что дроны для уничтожения российских заводов можно приобрести в самой России. А соответствующие люди могут устроить их запуск.

"Действительно есть понимание размещения заводов и цехов сборки, расположение на этих заводах мест, где хранят взрывчатку. Добраться туда легко с помощью БПЛА. ПВО как такового там нет", – подчеркнул военный эксперт.

Так что даже небольшой коптер с зарядом 2 килограмма тротила может выполнить эту задачу.

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