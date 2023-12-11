Враг активно применяет "Ланцеты" с тепловизорами: как ВСУ могут с ними бороться

Оккупанты хвастаются, что применяют БПЛА "Ланцет" с тепловизором. Но создание такого продукта, который может работать и ночью, не чудо. Ему можно противодействовать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что здесь могут помочь, в частности, средства радиоэлектронной борьбы. Он добавил, что насчёт этого важно сотрудничать с Западом. Предполагают, что россияне добавили к такому дрону видеокамеру с инфракрасной подсветкой.

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Такие БПЛА даже в начальной модификации – это серьезный инструмент врага, который может наносить потери. А если этот дрон еще имеет тепловизор, он значительно дороже, чем обычная версия.

Если говорить о "Ланцетах" с тепловизорами, то здесь говорится о производстве в штуках. Если россияне могут создать рабочую модель, то они могут производить по меньшей мере десятки таких ударных БПЛА. Если на этом сделают серьезный упор – может быть и больше.

Другие принципы и способы противостоять этим боеприпасам как многим FPV-дронам и другим летальным аппаратам – приоритетное направление. Здесь нельзя опаздывать,

– подчеркнул военный обозреватель.

Над этим должны думать и технари, и командующие. А политическое руководство между тем должно пытаться создавать максимально удобные условия для создания средств противодействия в Украине. Кроме того, нужно, чтобы союзники максимально фокусировались на поставках в этих областях.

Как бороться с "Ланцетами"

Украинские военные должны умело прятаться и маскироваться от вражеских ночных БПЛА. Также "Ланцеты" можно сбивать зенитными средствами разного вида. Однако дорогих зенитных ракет не хватит, чтобы перехватить все массовые дешевые дроны. Здесь говорится не только об Украине, но, например, о США и Израиле.

"Если не иметь эффективной радиоэлектронной борьбы – лишь грамотно прятаться. На определенном этапе должно быть противодействие дешевыми, но эффективными средствами. Иначе противник, не важно кто, будет добиваться серьезных успехов, применяя такие устройства", – отметил Давид Шарп.

Россия улучшает "Ланцеты"