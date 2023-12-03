Прямые угрозы: Маломуж объяснил наглое обращение Лаврова к Молдове
Россия разжигает мировые конфликты, чтобы Запад прекратил помощь Украине. В частности, глава МИД России Сергей Лавров назвал Молдову "следующей жертвой гибридной войны".
Это 24 Каналу заметил генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, также Владимиру Путину выгодны нападение ХАМАС на Израиль и конфликт между Венесуэлой и Гайаной.
Читайте также Кремль готовит "гибридную войну" в Молдове, – в ISW указали на признаки коварного плана Москвы
Угрозы Лаврова
Николай Маломуж отметил, что глобальный проект России – это разжигание ситуации между Израилем и арабским миром. Хезболла, Исламский джихад вместе с Ираном сотрудничают с Россией. Там находятся спецслужбы России как консультанты. Возможно, они даже руководят этими террористическими организациями. Они начали атаковать Израиль.
Однако России не удалось полностью добиться всех целей этим проектом. Поэтому сейчас страна-агрессор пытается разжечь ситуацию с Молдовой, обвиняя ее, что она движется к ЕС и НАТО, поддерживает Украину.
В Кремле были уверены, что оказывают большое влияние на Молдову, однако это не так. Президент Майя Санду заявляет о поддержке Украины, что, конечно, очень не нравится России.
Лавров пытается угрожать, что если будет эффективна интеграция Молдовы в ЕС и НАТО, это будет поводом для начала новой эскалации и в самой Молдове, и между Россией и НАТО, ЕС. В России хотят найти еще одну ось противостояния локального типа. Это не будет глобально,
– объяснил генерал.
Кратко об угрозах России в сторону Молдовы
- Глава МИД России Сергей Лавров 30 ноября на министерском заседании ОБСЕ в Македонии публично угрожал Молдове. Он традиционно попытался обвинить Запад в проблемах России и заявил, что якобы Молдове заготовлена судьба "следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России".
- МИД Молдовы отреагировал на заявление Лаврова и назвал его частью враждебных действий, которые Россия пытается в течение последних 30 лет совершить против этой страны. Также там подчеркнули, что Молдова идет по европейскому пути и настаивает на немедленном и безоговорочном выводе российских войск со своей территории.
- В Институте изучения войны отметили, что заявление Лаврова прозвучало не просто так. Кремль готовится снова расшатать Молдову изнутри, чтобы таким образом отвлечь мир от войны в Украине.