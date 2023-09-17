"Воюют руками и телами украинцев": Лаврову снова померещились США, управляющие войной в Украине

Россия развязала полномасштабную войну против Украины, однако пытается обвинить наше государство или союзников в этом. Глава вражеского МИДа в очередной раз пытался переложить ответственность за начало вторжения на Соединенные Штаты Америки.

Сергей Лавров заявил, что Россия сражается с Соединенными Штатами на территории Украины. Он из-за страха перед возможной передачей ATACAMS Украине повторил один из тезисов российской пропаганды, что США якобы пытаются нанести его стране стратегическое поражение "руками и телами украинцев", ведь именно Америка "управляет войной". 24 Канал.

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Лавров стал называть вещи своими именами

Российский политик комментировал обсуждение возможных поставок дальнобойных ракет ATACMS по Украине, но он растерялся и назвал вещи своими именами.

Лавров забыл, что Россия ведет "специальную военную операцию" и назвал агрессию против Украины так, как нужно, то есть "войной". Похоже, глава российского МИДа не подумал, что за это можно попасть под статью о "дискредитации российской армии".

Я не в силах комментировать заявления американских политиков. У них семь пятниц в неделю. Возможно, готовят общественное мнение. Но то, что это не изменит сути происходящего – это факт. Украину долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они снабжают оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну,

– сказал Лавров.

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