Сєргєй Лавров заявив, що Росія воює зі Сполученими Штатами на території України. Він через страх перед можливою передачею ATACAMS Україні повторив одну із тез російської пропаганди, що США нібито намагаються завдати його країні стратегічної поразки "руками та тілами українців", адже саме Америка "керує війною", передає 24 Канал.
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Лавров почав називати речі своїми іменами
Російський політик коментував обговорення можливих поставок далекобійних ракет ATACMS Україні, але він розгубився та назвав речі своїми іменами.
Лавров забув, що Росія веде "спеціальну воєнну операцію" та назвав агресію проти України так, як потрібно, тобто "війною". Схоже, глава російського МЗС не подумав, що за це можна потрапити під статтю про "дискредитацію російської армії".
Я не в змозі коментувати заяви американських політиків. У них сім п'ятниць на тиждень. Можливо, готують громадську думку. Але те, що це не змінить суті того, що відбувається – це факт. Україну довгі роки готували для того, щоб її руками та її тілами вести боротьбу для заподіяння стратегічної поразки Росії. Що б вони не говорили, вони керують цією війною, вони постачають зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані з супутників. Вони ведуть проти нас війну,
– сказав Лавров.
Інші заяви Лаврова
- Погрозами глава нікому не потрібного міністерства Росії Сєргєй Лавров розсипається вже не вперше. Він також говорив, що поява F-16 в Україні буде вважатися Кремлем загрозою в ядерній сфері. Лавров запевнив, що Росія поінформувала ядерні держави: США, Британію та Францію. Мовляв, Кремль "не зможе ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю". Він також додав, що запевнення "тут не допоможуть".
- Росія готує все для розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Однак контролювати її режим самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка не буде. Відповідну заяву зробив Сєргєй Лавров, яку поширюють російські ЗМІ. За його словами, повний контроль над зброєю належатиме Росії.
- Також російських політик назвав Україну "терористичною державою". І хотів, щоб Захід ввів санкції проти Києва. Так він відповів, коли російські журналісти запитали про те, як він може прокоментувати слова представника ГУР України Вадима Скібіцького, який назвав Путіна "ціллю номер один" для українських спецслужб.