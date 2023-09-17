Сєргєй Лавров заявив, що Росія воює зі Сполученими Штатами на території України. Він через страх перед можливою передачею ATACAMS Україні повторив одну із тез російської пропаганди, що США нібито намагаються завдати його країні стратегічної поразки "руками та тілами українців", адже саме Америка "керує війною", передає 24 Канал.

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Лавров почав називати речі своїми іменами

Російський політик коментував обговорення можливих поставок далекобійних ракет ATACMS Україні, але він розгубився та назвав речі своїми іменами.

Лавров забув, що Росія веде "спеціальну воєнну операцію" та назвав агресію проти України так, як потрібно, тобто "війною". Схоже, глава російського МЗС не подумав, що за це можна потрапити під статтю про "дискредитацію російської армії".

Я не в змозі коментувати заяви американських політиків. У них сім п'ятниць на тиждень. Можливо, готують громадську думку. Але те, що це не змінить суті того, що відбувається – це факт. Україну довгі роки готували для того, щоб її руками та її тілами вести боротьбу для заподіяння стратегічної поразки Росії. Що б вони не говорили, вони керують цією війною, вони постачають зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані з супутників. Вони ведуть проти нас війну,

– сказав Лавров.

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