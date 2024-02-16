Будет горячая весна, – в Легионе "Свобода России" анонсировала много "хлопка" на Белгородщине

В связи с постоянным обстрелом российской оккупационной армии Харькова Легион "Свобода России" анонсировал удары по территории Белгородщины. Бойцы будут бить исключительно по военным объектам: базах, колоннах, заводах, частях и тому подобное.

Военные не будут воевать с гражданским населением России. Их цель – демилитаризация Белгородской области. Об этом 24 Каналу рассказал доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

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На Белгородщине весна будет жаркой

Несколько дней назад Легион "Свобода России" анонсировал начало широкомасштабной кампании по Белгородщине с применением беспилотников. Бойцы разработали собственное конструкторское бюро, где "начиняют" БПЛА очень интересными компонентами, на которые не могут влиять российские РЭБ.

Военные движутся по руслу изменения порядка ведения войны. Они, как и отдельный вид беспилотных войск в составе ВСУ, активно работают над усилением БпАК. Личный состав учится мастерски управлять дронами. Вкладываются немалые ресурсы, чтобы наполнять средства неожиданной "начинкой".

Будем наносить удары по Белгородской области. Она уже нам как родная. У нас хорошо разведано, где расположены военные объекты и накоплены значительные ресурсы беспилотников. В Белгороде весна наступит раньше и будет горячей,

– отметил Алексей Барановский.

Бойцы Легиона "Свобода России" через соцсети обратились к жителям Белгородщины с призывом присылать места расположения и перемещения российских войск. Если подавляющее большинство россиян боятся сопротивляться путинскому режиму, то информацию об армии присылают очень много людей. Военные взаимодействуют с населением. Поэтому скоро будут результаты.

Взрывы в Белгородской области: кратко

В российском Белгороде утром 15 февраля была объявлена ракетная опасность и прогремели взрывы. Российские СМИ сообщают о попадании в ТРЦ, а также о погибших и раненых. Там пишут о 10 пострадавших, 3 из них – в тяжелом состоянии. Также известно о 6м погибших.

Российское минобороны традиционно обвинило Украину в якобы "обстрелах Белгорода". Более того, оккупанты даже заявили, что якобы "сбили 14 ракет, которые были запущены из РСЗО RM-70 Vampire".

В сети сообщали, что в Белгороде будет работать "пе-ве-о". Однако уже не впервые российские системы бьют по собственным же городам, что вызвало новую волну истерики в сети. Даже сторонники "сво" не верят в откровенную ложь оккупационного военного руководства и упрекают, что именно работа "пе-ве-о" стала причиной смерти россиян.