"Продолжим массированную атаку": добровольцы объявили о коридоре до утра из Белгорода и Курска

Российские повстанцы из легиона "Свобода России" и РДК объявили о гуманитарном коридоре. Его сделают для жителей Курской и Белгородской областей.

Как отмечали в Легионе "Свобода России", оккупанты бьют по мирным жителям в Курской области. В одном из населенных пунктов больница переполнена теми, кто пострадал от обстрелов российских военных.

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Продолжат борьбу против оккупантов

Российские добровольцы объявили о гуманитарном коридоре для жителей Курской и Белгородской областей, после чего обещают продолжить наносить удары по войскам российского диктатора на территории двух регионов.

Они также отметили, что в связи с проведением "ограниченной военной операции" на территории Курской и Белгородской областей они призывают местных к срочной эвакуации.

Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению,

– говорится в сообщении повстанцев.

Легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса сообщили об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения.

Сообщается, что это продлится во временном промежутке с 21:00 до 07:00 по московскому времени в субботу, 16 марта. По киевскому времени гуманитарный коридор будет с 20:00 до 06:00.

"После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях", – говорится в заявлении.

Это не первый гуманитарный коридор: коротко