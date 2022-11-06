Сейчас ситуация не такая, как во Второй мировой войне, – аналитик объяснил поставки ленд-лиза

Ленд-лиз работает еще с первых дней войны. Просто это не классическая его форма, за которую потом придется платить, как во Второй мировой войне.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчан. Ранее сообщалось, что то, что предоставляет нам сегодня США – бесплатно.

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Ленд-лиз начался с первых дней войны

Чибухчан отметил, что ленд-лиз начался с первых дней войны. Наши ожидания о том, что ленд-лиз – это караваны кораблей со всем возможным оружием понятны, но сейчас им не место. Ленд-лиз – это фактически покупка вооружения в долг, в частности, Великобритания только в 2006 году рассчиталась полностью за ленд-лиз времен Второй мировой войны.

США не хотят, чтобы Украина попала под огромные долги, потому что, если сейчас заработает классический ленд-лиз, это будут астрономические суммы для Украины. Потому конгресс США выделяет финансовую помощь. Из этой суммы выделяют средства на оружие, средства на финансовую поддержку – это и есть тот же ленд-лиз,

– отметил политический аналитик.

Необходимость вооружения

Он продолжил, что в США генералы, эксперты, аналитики просчитывают целесообразность поставок того или иного вооружения в Украину. В частности, не факт, что украинские пилоты будут эффективно использовать самолеты F-16, на которых нужно долго учиться. Также не факт, что американские тяжелые танки будут эффективны в украинском черноземе.

"Украинцам передают технику, на которой быстро учатся солдаты и начинают эффективно использовать. А вот в случае с самолетами, танками мы не знаем, насколько быстро это удастся сделать. Кроме того, мы не знаем, насколько те же модернизированные Т-72 лучше или хуже американских танков", – подчеркнул историк.

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Классический ленд-лиз

По его словам, классический лендлиз может заработать, если конгресс заблокирует помощь Украине. Правда, на следующий год конгресс успеет выделить Украине 50 миллиардов. Так, в 2023 году будет сохраняться такая же тенденция ленд-лиза.

То есть Украина не будет подпадать под долги. США покупают, США передают Украине,

– подчеркнул Чибухчан.

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