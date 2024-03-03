"Слил" позиции российской ПВО: губернатор Ленинградской области опозорился с ущербом дрону

Вечером 2 марта в Ленинградской области прогремели взрывы. Местный губернатор Дрозденко сообщал о работе ПВО. Более того, российский чиновник обнародовал соответствующие кадры в сеть.

Вечером 2 марта в российских телеграм-каналах заявили, что из-за угрозы атаки дронов оккупанты объявили план "Кавьер" в аэропорту Санкт-Петербурга. Речь шла об аэропорту Пулково.

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Губернатор "слил" кадры ПВО

Ранее росСМИ сообщали, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработала российская противовоздушная оборона.

Глава региона Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале уверял, что цели были сбиты над акваторией и побережьем Финского залива.

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По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений в результате работы противовоздушной обороны нет, что является довольно странным, учитывая "умелые" способности вражеской ПВО.

Более того, губернатор Ленинградской области догадался обнародовать кадры сбития беспилотника, чтобы подтвердить свои слова. Впрочем, впоследствии он отредактировал свое сообщение.

Вместо видео он опубликовал скриншот с записи, размыв нижнюю часть кадра. Однако предыдущий вариант публикации уже разлетелся по сети.

Дрозденко обнародовал кадры работы российской ПВО: смотрите видео

Пользователи сразу начали жаловаться, что через обнародованное видео можно было понять место, где расположен комплекс российской "ПВО".

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