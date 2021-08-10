Лесные пожары в Алжире добрались до жилых домов: есть жертвы и пострадавшие
Источник:Aljazeera
В Алжире лесные пожары дошли до жилых домов. В результате жертвами стихии стали 7 человек, еще 2 – пострадали.
О последствиях пожара, который возник в горных районах к востоку от столицы Алжира, сообщило Государственное информационное агентство страны.
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Есть жертвы и пострадавшие в пожарах в Алжире
Огонь достиг жилых домов, поэтому местным жителям пришлось бежать от стихии. В результате пожара погибли 7 человек, еще 4 – получили серьезные ожоги.
Спасатели пытаются потушить несколько очагов возгораний, привлекли и авиацию.
Огонь также угрожает провинции Тизи-Узу, которая расположена на расстоянии примерно 100 километров от Алжира. Всего по всей страны пожары вспыхнули в 19 местах.
Напомним, лесные пожары летом 2021 года охватили и многие другие страны, в том числе европейские.
Пожары бушуют по всему Алжиру: смотрите карту
Лесные пожары в Турции и Греции: коротко
- В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил ряд популярных курортов – борьба с ним продолжалась днем и ночью. По состоянию на 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания. В пожарах погибли 8 человек, еще примерно 860 – пострадали.
- В Греции до сих пор также бушуют масштабные лесные пожары, которые добрались до Афин. Огонь уже принес много бед местным жителям, ведь выгорели десятки тысяч гектаров леса и пострадали сотни домов.
- Лесные возгорания фиксировали и в других странах – Хорватии, Албании, Черногории.