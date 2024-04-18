Летали дроны и ракеты: в нескольких областях России ночью гремели взрывы
В России снова было неспокойно. В частности, в ночь на 18 апреля взрывы слышали жители Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.
По словам оккупантов, Ростовскую и Воронежскую области атаковали дроны, а на Белгородскую летели ракеты. Горячее всего было в Воронежской и Белгородской областях, сообщает 24 Канал.
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Мощный взрыв и сильный пожар в Воронеже
По данным местных СМИ, в результате атаки БпЛА, в городе прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. В итоге пострадал промышленный объект.
Мощный взрыв в Воронеже: смотрите видео
По словам губернатора региона Александра Гусева, РЭБ якобы подавила один из дронов самолетного типа. В результате его падения загорелась пилорама. Также пострадала 68-летняя женщина.
Масштабный пожар в Воронеже после атаки дронов: смотрите видео
Место падения беспилотника окружили правоохранители. Также сюда прибыли сотрудники оперативных служб и представители правительства региона и администрации города.
Добавим, что вскоре жители Воронежа сообщили о новых взрывах. Угроза атаки БпЛА здесь продолжалась 6,5 часа.
На Белгород летели ракеты
Тревогу в области объявили поздно вечером 17 апреля – примерно в 23:00. На кадрах из сети слышно, что одновременно с сиреной прозвучали и взрывы.
Сирены и взрывы в Белгороде: смотрите видео
В Минобороны России заявили, что над территорией Белгородской области уничтожили аж 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Правда, впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в целом вражеской "пе-ве-о" удалось сбить 21 реактивный снаряд.
Добавим, что ракетная опасность в Белгородской области продолжалась до 4 утра по Киеву. В результате атаки якобы пострадала женщина. Она сейчас в больнице.
Мощные взрывы в Белгородской области: смотрите видео
Горячо было и под Ростовом
Губернатор региона Василий Голубев убеждает, что противовоздушной обороне врага удалось уничтожить 3 дрона. Произошло это в районе Каменск-Шахтинского.
Голубев добавил, что последствия на земле уточняют.
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Накануне Украина успешно атаковала военные цели на территории России
- Утром 17 апреля беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Казани. Это одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Здесь враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, а также другую военную авиацию.
- В этот же день в Самаре на аэродроме "Кряж" был уничтожен транспортный вертолет Ми-8. По данным ГУР, оккупанты его использовали в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.
- Кроме того, ночью под ударом оказался 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенной в Мордовии. Главной целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Эта РЛС имеет дальность обнаружения целей около 3000 километров и высоту обнаружения более 100 километров.