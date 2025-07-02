Враг усилил свои резервы, – военнослужащий о летнем наступлении россиян

Россия начала летнее наступление на территорию Украины. Враг накопил значительное количество сил, однако новостей о существенных успехах нет.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Силам обороны удалось приостановить наступление врага на Сумщине. Там удалось стабилизировать ситуацию с возможностью введения контрнаступательных действий на определенных участках.

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Летнее наступление России на Украину

На Покровском направлении оккупанты, к сожалению, имеют определенные тактические успехи. Однако, несмотря на значительное военное преимущество, Россия во время новой волны наступления "не смогла ничем удивить, кроме того, что мы уже видели". Тактика врага продолжает быть неизменной.

Россия не смогла продемонстрировать чего-то качественного, что предусматривало бы прорыв фронта. Силы обороны Украины не дали врагу это сделать,

– сказал Александр Мусиенко.

По его мнению, россияне будут делать все возможное, чтобы пробовать наступать пока еще есть силы и позволяют погодные условия. Это, вероятно, продлится до середины или поздней осени 2025 года.

Какова ситуация вблизи Покровска: карта

Целью оккупантов является захватить как можно больше Донецкой области, удержать буферную зону на Сумщине и пробовать истощать наши Силы обороны и наносить террористические удары по территории Украины.

Активные и крупные наступательные действия продолжаются не менее полутора месяцев. До этого тоже были наступательные действия, но враг усилил свои резервы. Ситуация непростая – идут тяжелые бои по линии фронта,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Несмотря на определенное преимущество в военных и технике, враг не может достичь определенной цели. Это показывает, что важно не количество, а эффективность.

Украинским силам удалось хорошо организовать линию обороны. Даже на тех участках, где приходится вынужденно отходить, из-за того, что враг преобладает и применяет КАБы, фронт не сыпется,

– отметил Александр Мусиенко.

Россияне застревают в тяжелых боях, а каждый метр продвижения дается им очень большой ценой, хоть, по словам военнослужащего, они продолжают ее платить.

Отметим, россияне еще со второй половины 2023 года планировали захват Покровско-Мирноградской агломерации, однако пока так и не достигли ее окрестностей. Враг дважды пытался обойти город с разных направлений, в частности во время зимнего наступления 2025 года, но был отброшен с существенными потерями, Сейчас основные попытки продвижения сосредоточены восточнее Покровска, где российская армия пытается атаковать.