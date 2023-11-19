Россияне не задержатся на левом берегу Херсона: в ОВА назвали признак подготовки побега
19 ноября 2023, 10:48Читати новину українською
Украинские военные продолжают наступательную операцию в Херсонской области. В Херсонской ОВА считают, что оккупанты могут готовиться покинуть регион.
Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона рассказал, что на территории временно оккупированной Херсонской области среди оккупантов участились случаи мародерства. Это может свидетельствовать о подготовке к бегству.
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Россияне начали активно мародерить
В Херсонской ОВА не исключают, что захватчики "скоро будут убегать". Оккупанты сами демонстрируют это местным жителям.
Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и загружают все подряд,
– рассказал Толоконников.
Ситуация на левобережье Херсона
- Украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области, расширяя плацдарм для дальнейших наступательных действий. В то же время главная задача ВСУ в регионе состоит не только в освобождении территории. Так, в первую очередь наши защитники хотят обезопасить от обстрелов жителей правобережья Херсонской области. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
- Кроме того, позже она заявляла, что наши защитники подвинули оккупантов на несколько километров от Днепра. В то же время, Гуменюк отметила, что этого недостаточно, чтобы враги не били из артиллерии по правому берегу. По ее словам, общее количество группировки россиян на левом берегу Херсона оценивается в несколько десятков тысяч.
- Аналитики Института изучения войны тоже проанализировали, что происходит на левобережье Херсона. Известный российский блоггер заявил, что ВСУ при поддержке артиллерии ударили по вражеским подразделениям в районе Поймы (10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километра от реки Днепр) и Песчановки (13 километров и 3 километра).