Испытывают на прочность позиции, – Гуменюк рассказала о действиях россиян на левобережье Днепра

Оккупанты каждый день пытаются атаковать позиции украинских военных на левом берегу Днепра. Бывает, что за сутки враг осуществляет 10-15 штурмов.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты сосредоточены на штурмовых действиях на левом берегу Херсонской области.

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Какова ситуация на левобережье Херсонщины

Как отметила Гуменюк, россияне не отказываются от штурмов даже в сложные погодные условия. По крайней мере одна атака за сутки происходит. Но в основном их значительно больше.

Враг не отказывается от штурмов ни при каких условиях. Проводят их даже при плохой погоде, при недостатке или запрете использования техники, в условиях внутренних конфликтов и морально-психологического расстройства. Все равно один штурм за сутки, но наскребут. Испытывают на прочность наши позиции,

– сказала Гуменюк.

К примеру, за минувшие сутки, на этом направлении зафиксировали три штурма. Все они были неудачными. Кроме того, враг потерял 54 оккупантов.

Штурмовые подразделения врага отступили, понеся потери. Часто во время штурмов там привлекают по 10 – 15 человек с одного направления. Иногда атаки происходят с двух направлений одновременно,

– сообщила Гуменюк.

Ситуация на левобережье Херсонщины: кратко

Украинские военные удерживают плацдарм на левом берегу Херсонщины. Там удается выполнять ряд задач. В частности идет работа над усложнением и замедлением логистики врага на этом направлении.

Недавно украинские пограничники атаковали позиции оккупантов на Херсонщине. Там прилетело по месту, где находился вражеский оператор антидронового ружья.

Летом 2023 года группа украинских спецназовцев высадилась на левом берегу Днепра вблизи Антоновского моста. Оккупанты не смогли их выбить.