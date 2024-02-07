У ВСУ там важная цель: видят ли россияне угрозы на левобережье Херсонщины

Оккупанты не считают, что для них есть угрозы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Все потому, что соотношение сил и средств там в пользу врага.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что для ВСУ важно там удерживать позиции. Ведь на том направлении украинские военные оттягивают на себя 70 тысяч россиян.

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"Это очень много. Под Авдеевкой воюет 40 тысяч. Представьте себе, если бы в придачу к тем 40 еще по меньшей мере половина этого континента была переброшена, насколько бы усложнилась ситуация Востоке Украины", – сказал военный эксперт.

То есть Силы обороны Украины ведут храбрую борьбу, чтобы оттянуть на себя максимальное количество россиян. Также украинские защитники сдерживают возможности врага насчёт большей интенсивности обстрелов правобережья Днепра.

Удерживая эту полосу, мы не даем противнику возможность использовать крупнокалиберные минометы. Мы в определенной степени ограничиваем использование артиллерийских систем против мирного населения правого берега. Эта борьба для нас имеет смысл,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что сейчас нецелесообразно говорить о наступлении с этого направления. Однако в перспективе важность левобережья в том, что оттуда можно будет проводить рейды для разрушения коммуникации во вражеском тылу.

Какова ситуация в Херсонской области