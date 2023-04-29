Зачищаем врага, – Гуменюк рассказала, что происходит на левобережье Херсона

Российские оккупанты начали мстить за новости о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра. Они вдвое увеличили количество атак на правом берегу. Кроме того, россияне боятся продвижения украинских военных на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами в Херсонской области. В частности, недавно были уничтожены 4 пункта наблюдения россиян.

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Оккупанты "отыграются" на Херсонщине

В последнее время неспокойно на Юге Украины, в частности, в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани. На левом берегу Днепра часто что-то взрывается. Там сейчас ведутся боевые действия.

Это обычная боевая работа. В 30-километровой зоне левого берега пытаемся зачистить присутствие врага, чтобы они минимизировали обстрелы Правого берега,

– рассказала Наталья Гуменюк.

После того как в медиа начала появляться информация, что Вооруженные Силы Украины якобы уже находятся на левом берегу и Днепра, существенно усилились атаки на правый берег. В частности, чуть ли не вдвое участились воздушные атаки с использованием управляемых авиационных ракет КАБ-500.

"Если раньше КАБов прилетало 2-3, то сейчас почти каждый день 5-6 ракет они направляют на Херсонский и Бериславский районы. Населенные пункты этих прибрежных районов очень страдают от обстрелов", – подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, оккупанты "отыграются" на Херсонском направлении, поскольку опасаются продвижения ВСУ по тому направлению. Украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу. С нашей стороны было уничтожено 4 вражеских наблюдательных пункта, в которых оккупанты хотели провести ротацию

Наталья Гуменюк о событиях на левом берегу Днепра: смотреть видео

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