ВСУ могут перезагрузить войну и вернуть военный импульс летом, – сенатор США
Источник:The Hill
Сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что было потеряно много времени из-за отсутствия военной помощи и санкций со стороны США до полномасштабного вторжения. Сейчас у ВСУ появился реальный шанс изменить ход войны.
По мнению сенатора, новое оружие и помощь позволят украинской армии восстановить потенциал и наверстать упущенное ранее.
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США должны дать шанс Украине
Сенатор Грэм отметил, что на фоне продолжающейся войны с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в страну более двух лет назад, США обязаны поддерживать Украину.
Мы или будем помогать Украине, или нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Преследуйте активы Путина везде и по всему миру. Украине нужно перейти в наступление. Я думаю, что летом Украина восстановит военную динамику,
– подчеркнул республиканец.
Он также добавил, что Владимир Зеленский хочет, чтобы США взялись за российские активы во всем мире и отдали их Украине. Линдси Грэм призвал забрать деньги из госфондов России и отдать их Украине. Он напомнил, что в Европе хранятся российские 300 миллиардов долларов. По его мнению, суверенные активы, которые мы должны конфисковать и отдать Украине.
Какую помощь получает Украина от Запада
- В Воздушных силах Украины говорят, что с появлением западных самолетов эффективность оружия, которое изначально предназначалось для них, значительно возрастет. Поступление F-16 повысит эффективность HARM, JDAM и других авиационных боеприпасов, которые уже используются, но с советских самолетов.
- Украине предоставят самолеты в модификации MLU, заточенные под высокоточное оружие. Использование именно такого оружия позволит нам поражать те цели, которые нужны для победы, продвижения наших наземных войск к государственной границе и освобождения территорий.
- Недавно стало известно, что Украина получит самолеты Mirage 2000 от Франции. И хотя точной цифры указано не было, однако появилось приблизительное количество. В общем Париж может предоставить не более шести таких истребителей.
- Франция предложила партнерам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории Украины. Обращение адресовали, в частности, США, Великобритании, Польше, Нидерландам, всем странам Балтии, Дании и Швеции.