ВСУ могут перезагрузить войну и вернуть военный импульс летом, – сенатор США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что было потеряно много времени из-за отсутствия военной помощи и санкций со стороны США до полномасштабного вторжения. Сейчас у ВСУ появился реальный шанс изменить ход войны.

По мнению сенатора, новое оружие и помощь позволят украинской армии восстановить потенциал и наверстать упущенное ранее.

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США должны дать шанс Украине

Сенатор Грэм отметил, что на фоне продолжающейся войны с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в страну более двух лет назад, США обязаны поддерживать Украину.

Мы или будем помогать Украине, или нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Преследуйте активы Путина везде и по всему миру. Украине нужно перейти в наступление. Я думаю, что летом Украина восстановит военную динамику,

– подчеркнул республиканец.

Он также добавил, что Владимир Зеленский хочет, чтобы США взялись за российские активы во всем мире и отдали их Украине. Линдси Грэм призвал забрать деньги из госфондов России и отдать их Украине. Он напомнил, что в Европе хранятся российские 300 миллиардов долларов. По его мнению, суверенные активы, которые мы должны конфисковать и отдать Украине.

Какую помощь получает Украина от Запада