Лишить россиян главного оружия: военный обозреватель объяснил важность F-16

Россияне называют "оружием победы" КАБы, которыми обстреливали Авдеевку. У врага имеются эти авиационные бомбы в большом количестве, поэтому и следующие населенные пункты он может атаковать КАБами.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что враг может продолжать использовать эту тактику. Украина могла бы противостоять этому оружию россиян. Однако для этого она должна иметь на вооружении определенную западную технику и ракеты.

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Работают по аэродромам

Он назвал 3 составляющие, которые позволят ВСУ помешать доминированию российской авиации в воздушном пространстве временно оккупированных территорий:

дальнобойная ПВО;

истребители F-16;

оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

ATACMS с боевыми частями кассетного типа работают по аэродромам. F-16 непосредственно работает в воздухе как перехватчик. При этом они имеют достаточный функционал по дальнобойности. У них есть ракета AIM-120 AMRAAM различных модификаций, которые имеют дальность уничтожения цели от 100 до 150 километров,

– пояснил военный обозреватель.

Однако есть нюанс, по словам Коваленко, эти ракеты максимально эффективны, когда имеют соответствующую поддержку со стороны авиации дальней радиолокационной разведки и также наблюдения, известной как AWACS.

AWACS Самолет дальнего радиолокационного наблюдения и решения, аналогом которого является А-50.

"Если нет поддержки AWACS, то эффективность нанесения ударов ракетами типа "воздух – воздух" уменьшается. AWACS могут поддерживать F-16, если рассматривать их использование в нашем воздушном пространстве, из воздушного пространства Румынии или над Черным морем. Тогда максимально эффективными F-16 будут прежде всего по левобережью Херсонщины и частично по Запорожской области", – отметил Коваленко.

Достаточно, чтобы ликвидировать Су-34

В то же время на Востоке может быть эффективное использование ракетных комплексов с ограниченной дальностью полета ракеты. Ее будет достаточно для того, чтобы ликвидировать Су-34 до подлета к локации, где он осуществляет сброс КАБов.

На Востоке они также будут достаточно полезными, хотя их надо будет применять максимально осторожно. Кроме российской авиации, там также присутствует эшелонированная ПВО врага.

"Также они из воздушного пространства России поддерживают свою авиацию с помощью своих ДРЛО, например, А-50. Это позволяет российским многофункциональным истребителям Су-35 использовать дальнобойные ракеты", – отметил Александр Коваленко.

Поставка Украине истребителей F-16

Первые самолеты F-16 должны появиться в украинском небе уже летом. Речь идет об июне 2024-го, когда истребители должны прибыть в Украину.

Также примерно в сентябре 2024 года закончат обучение в США на истребителях 12 украинских пилотов.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что его страна пытается как можно скорее передать Украине истребители F-16. По его словам, Киев получит по меньшей мере 24 самолета.

Россияне имеют большие запасы управляемых авиационных бомб еще с советских времен – речь идет о тысячах единиц. Кроме того, у оккупантов есть производства по изготовлению этих бомб. Поэтому враг может на достаточно высоком уровне продолжать поддерживать интенсивность ударов КАБами по территории Украины как минимум в течение 2024 года.