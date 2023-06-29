NASAMS от Литвы: насколько это эффективный комплекс для Украины
Литва приобрела для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Пусковые установки усилят украинскую противовоздушную оборону.
Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, комплексы NASAMS очень помогут в защите украинского неба.
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"NASAMS относится к системе малого или среднего радиуса действия. Это очень эффективный комплекс по перехвату крылатых ракет, дронов-камикадзе, вертолетов, истребителей", – отметил Коваленко.
NASAMS усилят защиту украинского неба: смотрите видео
Любая военная помощь мощная, особенно когда речь идет о такой маленькой стране, как Литва. Поэтому благодаря двум комплексам NASAMS Украина сможет увеличить эффективность своей ПВО.Обратите внимание! NASAMS – это норвежский зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Его максимальная дальность поражения колеблется в пределах от 25 до 50 километров, а максимальная высота поражения – от 15 до 25 километров. Основными преимуществами ЗРК являются мобильность и высокая точность, ведь NASAMS способен поражать до 85% целей.
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NASAMS для Украины: последние новости
- О приобретении для Украины двух NASAMS сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Он 28 июня прибыл с дипломатическим визитом в Киев.
- Ранее Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Примерная стоимость системы и оборудования к ней составляет примерно 285 тысяч долларов.
- Кроме того, Министерство обороны США заключило новый контракт на производство ракет типа AMRAAM, часть из которых передадут Украине. Они предназначены для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.