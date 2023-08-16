"Рост гибридной угрозы": Литва, Латвия и Польша усиливают защиту границ с Беларусью
Источник:LRT
Ситуация на границе Балтийских стран и Беларуси остается напряженной из-за перемещения на территорию страны наемников ППК "Вагнера". Поэтому эти страны и Польша принимают меры безопасности.
Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью, а в Латвии вызвали накануне из отпусков всех пограничников. Также страны Балтии вместе с Польшей обсуждают алгоритм полного закрытия границы с Белоруссией.
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Усиление угрозы
За минувшие сутки, 15 августа, границу Латвии пытались незаконно пересечь 96 человек.
Правительство Литвы временно закрывает с 18 августа два из шести пунктов пропусков из-за "геополитических обстоятельств" и угрозы национальной безопасности.
Пограничная служба Латвии начала проводить дополнительную мобилизацию пограничников из-за "резкого усиления гибридной угрозы" на границе с Беларусью. Речь идет о перемещении на территорию страны наемников ППК "Вагнера".
Польша тщательно отслеживает ситуацию на границе. Там считают, что могут быть попытки вмешаться в их выборы, которые пройдут в октябре. Также они не исключают попытки дестабилизации ситуации в стране.
Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как выглядело бы такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша сделали это одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу,
— сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По ее словам, в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, где согласуют "финальные детали того, как будет смотреться синхронное закрытие границы". Встреча намечена на 28 августа.
Угроза на границе с Беларусью: последние новости
- В Беларуси наемникам ППК "Вагнера" выдают настоящие паспорта. Вероятно, это может быть подготовка к провокациям в Польше, которые могут пройти по нескольким сценариям. Документы наемникам ППК "Вагнера" выдает специальный департамент МВД Беларуси. Паспорт абсолютно легален, но на другие фамилии.
- Министр внутренних дел Польши Маруш Каминский сообщил, что Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало двух шпионов ППК "Вагнера". Двое россиян распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве.
- В польском Кракове начали появляться открытки с "приглашением" вступить в ряды ПИК "Вагнер". К слову, ссылки на этих листовках ведут на русский сайт, где вербуют наемников. Информация об открытках вагнеровцев в Польше распространяется по сети. Польские СМИ сообщают, что полиция уже начала расследование.