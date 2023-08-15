В Луцке в результате ракетного удара есть жертвы и раненые
Источник:Юрий Погуляйко
Ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадание произошло, в частности, в Луцке. К сожалению, без жертв и пострадавших не обошлось.
Все, что известно о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по Луцку, рассказывает 24 Канал.
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Погибли три человека
Глава ОВА рассказал, что находится на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы.
По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице,
– написал Погуляйко в 07:35.
Позже уточнил, что уже известно о трех раненых. Глава ОВА также отметил, что ночью поступила информация о попадании двух крылатых ракет в промышленное предприятие. Спасатели и полиция уже трудятся.
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Погуляйко о последствиях ракетного удара по состоянию на 08:00: смотрите видео
Глава Волынского областного совета рассказал о состоянии пострадавших. Он отметил, что разбор завалов продолжается.
Три человека сейчас находятся в больнице в критическом состоянии,
– отметил Григорий Недопад.
В половине 10 утра в эфире национального телемарафона городской голова рассказал, что количество пострадавших возросло до четырех.
Был спасен один человек из-под завалов. На данный момент этот человек госпитализирован,
– отметил Игорь Полищук.
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Сколько ракет сбили этой ночью
В Воздушных силах сообщили, что ночью 15 августа 2023 было зафиксировано по меньшей мере 28 пусков крылатых ракет различных типов воздушного и морского базирования. В частности:
- 4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
Во многих регионах работала ПВО. В общей сложности удалось уничтожить 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр".
Заметим, что ночью было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.