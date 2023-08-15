В Луцке в результате ракетного удара есть жертвы и раненые

Ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадание произошло, в частности, в Луцке. К сожалению, без жертв и пострадавших не обошлось.

Все, что известно о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по Луцку, рассказывает 24 Канал.

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Погибли три человека

Глава ОВА рассказал, что находится на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы.

По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице,

– написал Погуляйко в 07:35.

Позже уточнил, что уже известно о трех раненых. Глава ОВА также отметил, что ночью поступила информация о попадании двух крылатых ракет в промышленное предприятие. Спасатели и полиция уже трудятся.

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Погуляйко о последствиях ракетного удара по состоянию на 08:00: смотрите видео

Глава Волынского областного совета рассказал о состоянии пострадавших. Он отметил, что разбор завалов продолжается.

Три человека сейчас находятся в больнице в критическом состоянии,

– отметил Григорий Недопад.

В половине 10 утра в эфире национального телемарафона городской голова рассказал, что количество пострадавших возросло до четырех.

Был спасен один человек из-под завалов. На данный момент этот человек госпитализирован,

– отметил Игорь Полищук.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ракетных обстрелов.

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Сколько ракет сбили этой ночью

В Воздушных силах сообщили, что ночью 15 августа 2023 было зафиксировано по меньшей мере 28 пусков крылатых ракет различных типов воздушного и морского базирования. В частности:

4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Во многих регионах работала ПВО. В общей сложности удалось уничтожить 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр".

Заметим, что ночью было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.