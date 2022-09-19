Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ: показываем на карте
Источник:Сергей Гайдай
Вооруженные Силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Наши защитники уже провели зачистку от оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск, поскольку туда заходили оккупанты.
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Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск
На сегодня (Белогоровка – 24 канал) зачищена и полностью под контролем украинских военных,
– сообщил Гайдай.
Белогоровка на карте
Также глава Луганской ОВА подчеркнул, что нужно запастись терпением "в предвкушении масштабной деоккупации Луганской области". По словам Гайдая, этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской области.
"За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", – добавил он.
Какая ситуация в Луганской области
- На фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях есть позитивные новости из Луганской области. Сергей Гайдай 10 сентября информировал, что украинские военные уже на окраинах Лисичанска. Также глава Луганской ОВА опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.
- Ставленники кремля в оккупированной Луганской области признали успехи Вооруженных Сил Украины. Оккупанты заявили, что ВСУ уже у административных границ Луганской области, но призвали "не паниковать".
- Кроме того, Гайдай рассказал, что на фоне успехов ВСУ российские военные начинают скапливать технику вблизи админграницы Луганской области. По его словам, на Луганщине враг продолжает строительство оборонительных сооружений.
- Также сообщалось, что в ночь с 17 на 18 сентября в Сватово произошел взрыв, который унес жизни примерно 200 солдат российской армии
- 16 сентября возле "прокуратуты" в оккупированном Луганске прогремел сильный взрыв. В результате взрыва погиб так называемый "генпрокурор" оккупантов сергей горенко. В Офисе Президента Украины заявили, что ликвидация горенко – это разборки местных уголовников.
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