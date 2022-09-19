Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ: показываем на карте

Вооруженные Силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Наши защитники уже провели зачистку от оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск, поскольку туда заходили оккупанты.

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Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск

На сегодня (Белогоровка – 24 канал) зачищена и полностью под контролем украинских военных,

– сообщил Гайдай.

Белогоровка на карте

Также глава Луганской ОВА подчеркнул, что нужно запастись терпением "в предвкушении масштабной деоккупации Луганской области". По словам Гайдая, этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской области.

"За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", – добавил он.

Какая ситуация в Луганской области

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