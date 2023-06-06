Не только отбивают атаки: Гайдай назвал успешные для ВСУ направления

Оккупанты не оставляют надежды полностью оккупировать Луганскую области. Однако украинские защитники не оставляют им надежды это осуществить. В последние дни на этом направлении ВСУ имели определенные достижения.

Об этом 24 Каналу рассказал эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация на отдельных участках фронта Луганской области остается тяжелой.

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Наступление ВСУ неизбежно

Гайдай подчеркнул, что есть определенные успехи ВСУ на Сватовско-Купянском направлении, где украинские силы обороны не только отражают постоянные атаки, но и преуспевают и продвигаются вперед.

В то же время на Кременском и Белогоровском направлениях ситуация достаточно сложная из-за того, что оккупанты продолжают уничтожать єти территории артиллерией.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

"Понимая, что наступление украинских сил обороны неизбежно, оккупанты сейчас активно занимаются строительством еще новых оборонных сооружений и дистанционно минируют территорию. Хотя направление Кременная – Лиман – это, наверное, наиболее заминированная территория в мире", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Что происходит на Восточном направлении