Не только отбивают атаки: Гайдай назвал успешные для ВСУ направления
Оккупанты не оставляют надежды полностью оккупировать Луганскую области. Однако украинские защитники не оставляют им надежды это осуществить. В последние дни на этом направлении ВСУ имели определенные достижения.
Об этом 24 Каналу рассказал эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация на отдельных участках фронта Луганской области остается тяжелой.
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Наступление ВСУ неизбежно
Гайдай подчеркнул, что есть определенные успехи ВСУ на Сватовско-Купянском направлении, где украинские силы обороны не только отражают постоянные атаки, но и преуспевают и продвигаются вперед.
В то же время на Кременском и Белогоровском направлениях ситуация достаточно сложная из-за того, что оккупанты продолжают уничтожать єти территории артиллерией.
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
"Понимая, что наступление украинских сил обороны неизбежно, оккупанты сейчас активно занимаются строительством еще новых оборонных сооружений и дистанционно минируют территорию. Хотя направление Кременная – Лиман – это, наверное, наиболее заминированная территория в мире", – подчеркнул Сергей Гайдай.
Что происходит на Восточном направлении
- Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что поблизости Белогоровки в Луганской области наблюдается "разношерстное формирование" врага. По его словам, оно состоит из всех вооруженных войск, которые оккупанты смогли собрать. Поэтому им удается иногда на этом участке фронта проводить наступательные действия.
- Также обостряется ситуация на Сватовском направлении. Как сообщил командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, россияне накопили определенные силы и средства в этом направлении. Однако командованию 92 механизированной бригады заранее узнало о намерениях врага и он получил достойный отпор. Украинские защитники уничтожили личный состав и технику россиян.
- В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о продвижение украинских воинов на Востоке. Так, Оперативно стратегическая группировка войск "Хортица" осуществляет наступательные действия по нескольким направлениям и имеет продвижение: на Орехово-Василевском, Парасковьевском – от 200 до 1600 метров, а также на Ивановском и Клещеевском – от 100 до 700 метров.