Становится токсичным, как и Путин: что означает резолюция Европарламента о соучастии Лукашенко в войне

Самопровозглашённому президенту Беларуси, как раньше Владимиру Путину, грозит ордер на арест от Международного уголовного суда в Гааге. Александр Лукашенко заметно волнуется из-за такой перспективы.

Советник беларусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал 24 Каналу, что диктатор даже пытался оправдаться какому-нибудь журналисту, мол, он только "помогает" украинским детям.

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"Перспектива попасть в Гаагу его очень беспокоит, потому что это ударит не только по его авторитету, но и его легитимности. Вокруг него люди, которые не хотят оказаться с ним на одной скамье подсудимых", – отметил Вячорка.

Лукашенко ждет изоляция

Александр Лукашенко принимает участие в организованной преступной схеме России. С его личного согласия было вывезено болееиз оккупированных территорий.

"Ордер – не панацея. Это не значит, что человек сразу идет сдаваться в Гаагу. Но это делает человека токсичным. Больше и больше стран будут избегать каких-либо контактов с Путиным и Лукашенко", – пояснил Вячорка.

Так, уже Бразилия и Южная Африка дали понять, что арестуют Путина, если он окажется на их территории. Кроме того, Армения собирается ратифицировать Римский устав и тоже будет выполнять решения Гаагского суда.

Показательным в этом аспекте может стать Генассамблея ООН, которая стартует 19 сентября в Нью-Йорке. Интересно будет посмотреть, как на Путина и Лукашенко будут реагировать мировые лидеры.

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