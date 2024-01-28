Мест для экскурсии не так много: Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российскому диктатору Владимиру Путину поехать в Антарктиду. К удивлению, Путин поддержал странную инициативу.

Российские СМИ пишут, что Россия помогает Беларуси создавать в Антарктиде свою первую станцию Гора Вечерняя. При этом Москва планирует обновить еще 10 антарктических станций.– по пять сезонных и круглогодичных.

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Экскурсия в Антарктиду

Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 января по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде, российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс. Очевидно, вдохновившись зрелищем, белорусский диктатор предложил Путину уехать на южный материк.

Может, когда-нибудь махнем? Интересно,

– сказал тот.

На что российский президент отреагировал положительным ответом – он сказал: "Да, хорошо"

Лукашенко и Путин