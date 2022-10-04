Опытный лис, – эксперт объяснил, почему Лукашенко признался, что Беларусь в войне против Украины

Александр Лукашенко 4 октября неожиданно подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции". Такое заявление самопровозглашенного президента направлено на российскую и западную аудитории.

Такое мнение 24 каналу озвучил старший эксперт Украинского Института будущего Игорь Попов. Он добавил, что риски и угрозы наземной операции со стороны Беларуси остаются, однако наши военные готовы к этому и держат на границе все необходимое для защиты государства.

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Лукашенко хочет успокоить Путина

Попов отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко семь месяцев ждал, кто победит в этой войне. В планах Лукашенко присоединиться к победителю и избежать международного трибунала.

Владимир Путин объявил в России мобилизацию и давит на Лукашенко, чтобы тот прибег к таким же шагам. Сегодняшнее заявление самопровозглашенного президента направлено, вероятно, успокоить Путина, якобы мы уже участвуем в войне.

Впрочем, в своем заявлении он умолчал, что первые наступательные действия были с территории Беларуси, а также ракетные обстрелы с территории его страны. Это ведь точно было бы задокументировано и направлено в трибунал.

Он таки опытный лис и не позволит себе явку с повинной,

– констатировал эксперт.

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Что известно о заявлении Лукашенко

Александр Лукашенко объяснил, что участие Беларуси в войне в том, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси". А также Лукашенко якобы не хочет допустить удар по своей стране под прикрытием "специальной военной операции" со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, то мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств,

– заявил Лукашенко.

"Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – добавил он.

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Участие Беларуси в войне против Украины: коротко