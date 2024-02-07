Лукашенко знает, что за ним придут: от кого он хочет уберечься своим новым указом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил своим военным стрелять из огнестрельного оружия по населению. Согласно официальному приказу, белорусская армия сможет использовать оружие и технику против собственных граждан. Условия для этого сформулированы очень "размыто".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что на самом деле Лукашенко сейчас очень испуган, поэтому принимает репрессивные приказы. Более того, он боится за свою семью и даже перевез сына Николая за границу.

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К чему готовится белорусский диктатор

"Лукашенко четко понимает, что через некоторое время за ним придут. Он очень боится белорусских добровольцев, которые воюют в Украине", – рассказал Борис Тизенгаузен.

Стоит вспомнить, что в начале полномасштабной войны большинство белорусов не хотело идти воевать против Украины. Поэтому Лукашенко имеет страх, что не все военные будут стрелять в людей, как написано в его новом приказе. Более того, там указано, что можно применять оружие даже против женщин, детей и инвалидов, если они представляют угрозу.

Он максимально закручивает гайки и это свидетельствует о страхе. У Лукашенко начались "чистки". Он безумствует, "зачищает" и понимает, что за ним довольно скоро придут,

– отметил политтехнолог.

Стоит понимать, что приказы Лукашенко могут иметь обратный эффект – военные могут решиться стрелять в тех, кто поддерживает Лукашенко. Поэтому самопровозглашенный президент фактически открыл "ящик Пандоры". Например, во время протестов в 2020 году люди с оружием не стали рядом с митингующими, но в следующий раз такое развитие событий вполне возможно.

Лукашенко спрятал своего сына в Китае, перепрятал деньги на Ближнем Востоке – все это свидетельствует о том, что он рассчитывает также и на побег,

– добавил Тизенгаузен.

А что касается его сына Николая, то Лукашенко хорошо понимает, кто такой Путин и что он может достать его через семью. Поэтому спрятал своего сына там, где думает, что его защитят.

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