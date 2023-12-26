Большая неуверенность: для чего Путин приобщил Лукашенко к заявлениям о переговорах

Александр Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге снова начал провозглашать кремлевские нарративы. В частности, он заговорил о переговорах с Россией, на которые якобы Украина должна пойти.

В случае, если этого не произойдет, украинское государство в 2024 году якобы ожидает крах. Однако на самом деле большие проблемы имеются у России. Такое мнение 24 Каналу выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Кремль нуждается в передышке в войне.

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Отчаянно ищет возможности

Эти заявления Лукашенко свидетельствуют о большой неуверенности его самого и Путина в 2024 году.

На самом деле Путин не стремится к миру, он в очередной раз выставляет ультимативные условия. Россия и Беларусь пытаются сами себя разогреть, прежде всего своих избирателей,

– подчеркнул глава аналитико-адвокатской организации "Центр совместных действий".

Как известно, Путин идет на выборы президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Поэтому он наверняка нервничает, ведь ему нужна поддержка, результаты в войне, а этого России не хватает.

Для этого Россия запустила безумную кампанию "уверенности". Очень показательно, что за последние несколько дней появилось несколько подтверждений того, как россияне "побеждают":

3 сбитых самолеты Су-34 на юге;

удар по военному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии, возможно, там поражено еще несколько судов;

по информации со ссылкой на минобороны Великобритании, Украина ликвидировала более 20% Черноморского флота России за последние четыре месяца.

Россияне подтвердили, что по БДК "Новочеркасск" , находившийся в Феодосии, нанесен удар. Об этом Путину сообщил глава минобороны России Сергей Шойгу, отметив, что корабль "поврежден". Напомним, что в ночь на 26 декабря украинская тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами "Новочеркасск". В результате удара начался масштабный пожар.

"Конечно, все это свидетельствует о том, что Россия "побеждает", и потому именно после такого "победного" года она отчаянно ищет возможность немножко притормозить эту войну и отдохнуть", – отметил Олег Рыбачук.

Что известно об очередных заявлениях России по поводу переговоров